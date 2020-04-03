Коронавирусом в США заразилась четверть миллиона человек

03.04.2020, 21:48, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет более 257 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 умерли 6,5 тыс. человек, выздоровели 9,3 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Ранее США опередили Италию по суточному числу смертей от коронавируса. На прошлой неделе Соединенные Штаты возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.