Коронавирус спровоцировал психическую эпидемию

03.04.2020, 21:45, Разное

Сейчас ложные инфоповоды несут равносильную вирусу опасность – разжигают психическую эпидемию. Врач психотерапевт Айна Громова рассказала о разрушающих последствиях желания “бояться вместе” и дала полезные советы, как справиться с тревожностью и направить свою нерастраченную в самоизоляции активность в мирное русло.

Связаны одной цепью

Еще каких-то пару месяцев назад красивое название страшной болезни “коронавирус” скромно мелькало в рунетовской ленте новостей. Большинство из нас не придавали этому значения и уж тем более не думали, что самыми ходовыми словами долгожданной весны станут “самоизоляция”, “карантин” и “гречка”.

Теперь же мы сидим по домам и гадаем: “а что будет дальше?”. Кому-то справляться с подобными предположениями легче, другим, более подверженным паническим настроениям, сложнее удержать баланс под гнетом “многотонных” информационных пластов. Но и те, и другие определенно точно находятся под весом нависших над миром неизвестности и тревожности.

“Сколько люди живут на свете, столько и существует одна закономерность – паника передается по цепочке. В какой-то момент она превращается в психическую эпидемию, которую всегда очень трудно контролировать”, – сказала психиатр.

Когда у человека в коре головного мозга формируется доминанта тревоги и паники, рациональных решений он принять уже не может.

Во время коллективного страха люди перестают мыслить рационально, отмечает эксперт. Исчезает позиция каждого отдельного человека, и появляется та самая “психология толпы”.

“Когда наступает настоящая психическая эпидемия люди в каждой новости начинают видеть ужасные прогнозы для своего будущего. Усугубляет все то, что соседи, родственники, друзья только об этом и говорят. Другие темы для общения словно исчезают. Важно знать, что когда у человека в коре головного мозга формируется доминанта тревоги и паники, рациональных решений он принять уже не может. Эти эмоции не дают ему продумать, что делать, чтобы спасти себя и свою семью. Такая позиция приводит к проигрышу, поэтому нельзя становиться элементом психической эпидемии”, – подчеркнула Громова.

Для того, чтобы начать контролировать этот процесс, нужно первым делом прекратить пересылать непроверенные новости и не омрачать общую картину своими или чужими предположениями.

“Давай бояться вместе”

Во время пандемии в огромном количестве информации сложно понять, где – правда, а где – ложь. Прочитав очередную пугающую статью про коронавирус, люди спешат поделиться этой во всех смыслах вирусной новостью в своих соцсетях. Многие даже не задумываются, что часто такой контент создается на основе непроверенных источников.

Слив страхов не только не убережет от опасности, но и не даст возможности в нужное время предпринимать нужные действия.

“Когда человек испытывает тревогу, у него появляется желание “слить” ее на кого-то другого, чтобы он боялся также как он. Но на самом деле тревога от этого не снизится, так как ты на ней зациклен. И непроверенные новости только повышают ее. При этом, человек, который является инфотранслятором и продуцирует в окружающий мир высокий уровень напряжения, не в состоянии в этот же момент думать о собственном благополучии”, – сказала специалист.

Главным стоп-моментом в такой ситуации может стать осознание последствий своих поступков. Слив страхов не только не убережет от опасности, но и не даст возможности в нужное время предпринимать нужные действия.

Также, не стоит забывать, что неподкрепленная достоверными фактами информация, может нести в себе смертельную опасность. И это не преувеличение.

“Пересылая непроверенные статьи, вы невольно становитесь тем человеком, чьи новости запускают стрессовую реакцию у других людей. Ваши действия могут спровоцировать у человека, предрасположенного к сосудистой катастрофе, инфаркт или инсульт. На фоне страха могут произойти фатальные последствия. Чаще задавайте себе вопрос: “Хотите ли вы стать человеком, который пустил информацию, вызвавшую у других стресс?”. Важно всегда помнить, что, распространяя что-либо в Сети, мы все несем моральную ответственность перед теми, кто это увидит”, – подчеркнула психиатр.

Правильное инвестирование собственных ресурсов

Если во время карантина вы не знаете, как себя реализовать и начинаете накручивать себя и всех вокруг, выдохните и задайте себе вопрос: “В чем заключается моя личная ответственность в это время?”.

“Я всегда за то, чтобы тратить свои резервы, свои психоэмоциональные силы с пользой. Если у вас активная жизненная позиция, то постарайтесь использовать ее в этой время по-доброму. Правильное инвестирование собственных ресурсов позволит не нагнетать панику, а вершить реальные дела. Можно, например, стать волонтером и приносить пожилым людям продукты и лекарства”, – советует эксперт.

В период воцарившейся в мире нестабильности многие люди ощущают свою беспомощность. Однако это не так. Буквально каждый может сделать свой весомый вклад в улучшение ситуации.

“Сейчас колоссальные множество людей несут эмоциональные потери – переживают не только из-за коронавируса, но и по поводу разрушения бизнеса и нестабильной экономической ситуации. Понятно, что размер убытков у всех разный. В нынешнее время зарабатывают производители масок и антисептиков. Но, пандемия закончится и жизнь снова вернется на круги своя. Сейчас важно сберечь свое эмоциональное состояние, не допустить развитие стрессового расстройства, формирования зависимости. Рано или поздно люди вернутся к прежнему режиму жизни. Снова будут работать, продвигать свои услуги и покупать продукты. Все восстановится, ведь у людей останутся их потребности.

“Если вы хотите, чтобы это все быстрее закончилось, то вместо того, чтобы пересылать фейковые новости, лучше подумайте о положительных моментах. О том, как пандемия сплотила людей. Например, тот же Китай, который уже справился с эпидемией, в настоящее время поставляет гуманитарную помощь в Европу. Там каждый человек – это дисциплинированный солдат, и когда таких людей много – общество преодолеет любые угрозы. Давайте ровняться на хорошие примеры!” – сказала врач психотерапевт.