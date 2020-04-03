В Тверской области выздоровел пациент с коронавирусом

03.04.2020, 21:30, Новости дня

В Тверской области выздоровел пациент, которому диагностировали коронавирусную инфекцию. В настоящее время он готовится к выписке, сообщили в региональном правительстве.

«В Тверской области выздоровел еще один пациент, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Пожилой мужчина проходил лечение в тверской городской больнице №6», – передает РИА «Новости» сообщение правительства области.

Отмечается, что мужчина продолжает находиться в медучреждении, где получает медицинскую помощь по неврологическому заболеванию. Выписка пациента запланирована на следующей неделе.

В настоящее время в Тверской области лечение от инфекции проходят еще три пациента, их состояние удовлетворительное. Всего в регионе подтверждены шесть случаев коронавируса.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека. Всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.