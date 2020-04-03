 

В Тверской области выздоровел пациент с коронавирусом

03.04.2020, 21:30, Новости дня

В Тверской области выздоровел пациент, которому диагностировали коронавирусную инфекцию. В настоящее время он готовится к выписке, сообщили в региональном правительстве.

«В Тверской области выздоровел еще один пациент, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Пожилой мужчина проходил лечение в тверской городской больнице №6», – передает РИА «Новости» сообщение правительства области.

Отмечается, что мужчина продолжает находиться в медучреждении, где получает медицинскую помощь по неврологическому заболеванию. Выписка пациента запланирована на следующей неделе.

В настоящее время в Тверской области лечение от инфекции проходят еще три пациента, их состояние удовлетворительное. Всего в регионе подтверждены шесть случаев коронавируса.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека. Всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

06.02 / Посол США в РФ встретился с российским министром энергетики

20.02 / Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев

19.02 / В Австралии в воздухе столкнулись два самолета, погибло четыре человека

06.02 / Приехавших из Китая россиян и украинца не пустили на Бали

02.04 / Еманжелинских полицейских обвиняют в том, что они не отреагировали на вызов из больницы из-за боязни коронавируса

30.03 / Раскрыта цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

06.02 / Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

10.02 / В нынешнем виде “Нафтогаз” не может быть приватизирован – Герус

02.04 / Киев сорвал договоренности по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска