 

Еще один генерал МВД арестован в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

03.04.2020, 21:30, Новости дня

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал замначальника следственного департамента МВД генерала Александра Краковского, задержанного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест, сообщили в суде.

«Постановлением судьи Басманного районного суда от 3 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского А. М. до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо иной, не связанной с заключением под стражу, отказано», – сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее в рамках уголовного дела были арестованы заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков и следователь МВД РФ по особо важным делам Александр Брянцев.

Напомним, СК предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Краковскому, Бирюкову и Брянцеву, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.



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