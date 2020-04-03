Без масок нельзя, больше двух не собираться, в парки-скверы ни ногой. Кабмин Украины ужесточил правила карантина. Список запретов

03.04.2020, 21:18, Новости дня

Кабинет министров Украины ввел новые, более жесткие ограничения на время действия карантина. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте правительства 3 апреля 2020 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, усиление карантинных мер является “единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни” во время распространения коронавирусной инфекции.

Глава правительства также добавил, что часть ограничений будет снята в конце апреля, но только при условии снижения динамики заражения коронавирусом. “По нашим подсчетам, за три недели те, кто сейчас болеет, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мероприятий […] Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики”, – подчеркнул Шмыгаль.

Издание “ГОРДОН” собрало список новых ограничений, которые будут введены в Украине с 6 апреля и продлятся минимум до 24 апреля – предварительной даты, до которой был продлен карантин.

Собрались выйти из дому? Только в маске и с документами

Согласно новой редакции постановления Кабмина №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, к уже действовавшим запретам добавляются новые:

1. Запрещено находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, а именно респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Справка “ГОРДОН”. Что такое “общественное место” с законодательной точки зрения, указано только в одном законе Украины №2899-IV “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”.

Согласно документу, “общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы”.

Обращаем внимание, что законодательное определение общественного места не включает в себя улицы, парки или скверы и так далее. ВВС Україна со ссылкой на своего собеседника в полиции сообщает, что правоохранители считают общественным местом все, что находится вне частного жилья. Юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера считает, что полиция будет применять именно свою трактовку понятия общественное место. Он подчеркнул, без введения чрезвычайного положения подобное ограничение конституционных прав и свобод граждан является нелегитимным.

2. Запрещено перемещаться группой лиц числом более двух человек. Исключения предусмотрены только для случаев перемещения по служебной необходимости и для сопровождения детей до 14 лет.

3. Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

4. Запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

5. Запрещено посещать спортивные и детские площадки.

6. Запрещено самовольно покидать места обсервации (изоляции).

7. Нельзя находится в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых.

8. Нельзя посещать учебные заведения тем, кто учится;

9. Нельзя посещать учреждения и заведения, предоставляющие паллиативную помощь и социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, пожилые люди, инвалиды, люди с интеллектуальными или психическими нарушениями.

10. Запрещено посещать пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев. Запрет вводится для всех, кроме лиц, оказывающих правовую помощь тем, кто находится в таких пунктах.

Инфографика kmu.gov.ua

Нарушили режим самоизоляции? Грозит обязательная госпитализация, штраф или уголовная ответственность

Также постановлением Кабмина закрепляются правила проведения самоизоляции и обсервации. Согласно документу, в самоизоляции нуждаются:

те, кто контактировал с лицами, заболевшими COVID-19 (кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей);

лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование или лица, которые заболели COVID-19, но нет необходимости в их госпитализации;

люди старше 60 лет, кроме тех, кто осуществляет мероприятия по нераспространению COVID-19, обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры.

Срок самоизоляции определяет лечащий врач человека, уже заболевшего или только с подозрением на заражение. В случае, если человеку назначен режим самоизоляции, он обязан:

1) указать место своей самоизоляции, номер телефона, краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях;

2) постоянно находится в определенном вами месте самоизоляции и не контактировать ни с кем, кроме тех, с кем вместе проживаете;

3) в случае, если человек живет один или о нем некому позаботиться, ему разрешено посещать продуктовые магазины, аптеки, но лишь те, которые расположены не дальше 2 км от места самоизоляции. При это на таком человеке обязательно должны быть средства индивидуальной защиты, в частности респираторы или защитные маски без клапана выдоха;

4) лицам на самоизоляции (кроме тех, кто болен COVID-19), которые указали, что никто о них не может позаботиться в этот период, разрешено дважды в день выгуливать домашних животных;

5) соблюдать режим самоизоляции, в случае его нарушения или предоставления неправдивой информации про место самоизоляции и номера телефона, вас привлекут к административной ответственности. Если нарушение режима повлекло за собой тяжелые последствия, вам грозит уголовная ответственность.

Справка “ГОРДОН”. Согласно новым изменениям в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс:

– если вы нарушили карантин, санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом “О защите населения от инфекционных заболеваний”, это повлечет за собой штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть штраф составит от 17 до 34 тыс. грн. Для должностных лиц штраф выше – от 2 до 10 тыс. минимумов, то есть 34–170 тыс. грн.

– если вы сделали все то же самое, что описано в предыдущем абзаце, но ваши действия повлекли или могли повлечь распространение эпидемических и других инфекционных заболеваний, вам грозит или штраф от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17–51 тыс. грн, или арест от шести месяцев до трех лет;

– если нарушения выше упомянутых правил и норм повлекли за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, вам грозит тюрьма сроком от пяти до восьми лет.

В постановлении Кабмина указано, что данные о лицах на самоизоляции вносятся “в соответствующие информационные системы (в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг)”. Эти данные можно будет внести и самостоятельно.

Электронный сервис с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для мониторинга соблюдения режима самоизоляции поручено до 5 апреля 2020 года разработать Министерству цифровой трансформации.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, должностными лицами, которых уполномочили на это органы местного самоуправления. Контроль может осуществляться в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Обязательная обсервация на 14 дней

Кабмин также постановил, что обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы) сроком на 14 дней подлежат:

те, кто выявил добровольное желание госпитализации, поскольку не сможет выполнить условия самоизоляции;

те, кто дважды нарушил режим самоизоляции или отказывается от самоизоляции, несмотря на признаки инфицирования;

те, кто пересек государственную границу (кроме представителей дипломатических и консульских служб иностранных государств; представителей официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств, воздушных, морских и речных суден, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они контактировали с больным COVID-19);

лица, выезжающие со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя (норма не распространяется на сотрудников Красного Креста и работников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они контактировали с больным COVID-19);

В документе также указано, что Министерство здравоохранения должно обеспечить временное прекращение плановых по госпитализаций и операций, кроме срочных и неотложных случаев.

Кроме того, областные госадминистрации обязаны при въезде или выезде из области граждан и транспортных средств обеспечить мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями.

Инфографика kmu.gov.ua