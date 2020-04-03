Подполковника СБУ задержали по подозрению в финансировании терроризма. Он пытался передать на оккупированный Донбасс 2,3 млн грн

03.04.2020, 21:18, Новости дня

Подполковник Службы безопасности Украины и его сообщник были задержаны 3 апреля по подозрению в финансировании терроризма в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований Украины.

“По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически давал военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения”, – заявили в ГБР.

Подозреваемых задержали после передачи очередной части взятки.

“У задержанных изъято 6,4 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2,3 млн грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области”, – сказано в сообщении.

По данным ГБР, один из задержанных – старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления СБУ в Волынской области, подполковник Службы безопасности. Деталей о втором задержанном не приводится.

Уголовное производство открыто по ч . 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц; предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Максимальное наказание по этим обвинениям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.