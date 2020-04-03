Иммунолог поддержала совет Малышевой есть устриц для защиты от коронавируса

03.04.2020, 21:16, Новости дня

Продукты, которые телеврач Елена Малышева посоветовала есть находящимся в группе риска по заболеваемости коронавирусом, опосредованно влияют на иммунитет человека, но их необходимо есть в меру, сообщила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Телеведущая Елена Малышева в своей программе порекомендовала людям, находящимся в группе риска по заболеванию коронавирусом, для укрепления иммунитета употреблять больше цинка, который содержится в устрицах, овсяных и кукурузных хлопьях. Пожилым с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями она советует есть бразильские орехи, которые содержат селен.

«Научных доказательств, что названные продукты защищают от коронавируса, нет, но рациональное питание и перечисленные микроэлементы опосредованно могут улучшать обменные процессы и положительно влияют на иммунологическую реактивность организма. От вируса напрямую, естественно, они защитить не смогут», – говорит Логина.

Врач подчеркивает, что нельзя сказать, что если съесть те или иные продукты, то иммунный статус как-то сильно изменится. Но если питание у человека сбалансировано, а все продукты он ест в меру, то какое-то влияние на организм, хоть и небольшое, есть.

«Кстати, наши легкие очень зависят от достаточного поступления в организм животных белковых жиров. Это уже подтверждено вековой медициной. Именно поэтому в голодные годы всегда повышался уровень заболеваемости туберкулезом и другими инфекциями со стороны органов дыхания. В связи с этим желательно, чтобы в питании содержалось умеренное количество животных жиров и белков», – говорит Логина.

Ранее диетолог Елена Соломатина в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала, что сбалансированное питание укрепляет иммунную систему человека, способно помочь в борьбе с вирусными инфекциями, а также перечислила продукты, которые необходимо включить в свой рацион.