Названо главное отличие коронавируса от гриппа
03.04.2020, 21:16, Новости дня
У большинства людей есть иммунитет от гриппа, благодаря чему распространение заболевания удается остановить, а против нового коронавируса у человечества иммунитета нет, сообщил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Из-за отсутствия коллективного иммунитета COVID-19 может заразиться огромное количество людей, передает РИА «Новости».
В настоящее время количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.
Ранее врач рассказала, что РНК-вирусы, к которым относится COVID-19, обладают уникальной способностью очень быстро мутировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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