В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

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03.04.2020, 21:16, Новости дня

Еще четыре пациента с диагнозом двусторонняя пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны. В то же время количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин призвал учитывать самый сложный сценарий развития пандемии в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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