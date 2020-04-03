Эксперты опасаются волны самоубийств в США из-за коронавирусного кризиса

03.04.2020, 21:13, Новости дня

Миллионы американцев потеряли рабочие места за последние несколько недель из-за вспышки COVID-19. Домохозяйства страдают от серьезного финансового стресса, непреодолимых долгов, от потерь сбережений и рабочих мест. Некоторые уже не смогли выплатить арендные или ипотечные платежи 1 апреля, другие призвали свои компании-эмитенты кредитных карт отсрочить платежи по обслуживанию долга. Доходы десятков миллионов людей на нуле, пишут авторы блога zerohedge.com.

Паническая скупка продуктов питания и предметов первой необходимости за последний месяц показала, как много людей были не готовы к национальному кризису в области здравоохранения. А сейчас он перерастает в экономический кризис, вслед за которым может хлынуть поток социальных волнений.

И чтобы социальная структура Америки рухнула окончательно, должны рухнуть домохозяйства. Их финансы и так на пределе без сбережений, под грузом непреодолимых долгов, включая автокредиты, студенческие кредиты и проч.

В начале марта эксперты отмечали, что гигантская экономика вот-вот потерпит крах. Учитывая данные о занятости, уже опубликованные и те, которые еще будут опубликованы, все говорит о надвигающейся экономической депрессии, которую можно ждать уже в II квартале.

"Домохозяйства сейчас в плачевном состоянии. Многие люди употребляют серьезные медицинские препараты, у них есть собственное оружие. Есть те, кто страдают от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Учитывая все это, можно предположить, что в ближайшее время на фоне сильнейшего финансового стресса усилится волна самоубийств. А уж если говорить о людях с низким уровнем дохода, которые ощущают на себе побочные эффекты от потери работы, волна самоубийств практически неизбежна", — отмечают авторы финансового блога.

В последнюю неделю марта президент Трамп предупредил, что общенациональные ограничения должны быть отменены, чтобы предотвратить «огромное количество суицидов» от экономической депрессии.

После Великой рецессии 2008 года более 10 тыс. человек покончили с собой. Если экономика будет закрыта в течение апреля и даже мая, депрессия усугубится, число суицидов вырастет.

«Люди испытывают огромную тревогу и депрессию. Они вполне могут совершить самоубийства из-за того, что происходит сейчас в экономике», — отметил президент Трамп на этой неделе.

В понедельник один человек из Пенсильвании расстроился из-за потери работы на фоне распространения коронавируса, застрелил свою девушку и покончил с собой. Это всего лишь один инцидент, однако, если верить всем вышеприведенным данным, число самоубийств по всей стране вырастет в ближайшие недели или месяцы.

Естественное следствие подобного положение вещей — социальные волнения. Семьи раздавлены, у них нет денег или работы. Именно поэтому в прошлую пятницу президент Трамп подписал распоряжение задействовать силы Национальной гвардии, не только для борьбы со вспышкой коронавируса, но и для поддержания общественного порядка.