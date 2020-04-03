Вокруг Москвы с иконой Богоматери: патриарх помолился об исцелении от коронавируса

03.04.2020, 21:13, Новости дня

Патриарх Кирилл сегодня объехал Москву с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой о спасении. Этот образ в православном мире почитают как чудотворный. Прежде он хранился в келье Серафима Саровского. Только раз в году, на пятой неделе Великого поста, икона покидает патриаршую резиденцию. Но сегодня это сделано при особых обстоятельствах пандемии. И патриарх призвал верующих усилить молитвы, а священников — не прерывать службы даже в отсутствие прихожан.

Божественную литургию перед иконой Божией Матери "Умиление" — келейным образом преподобного Серафима Саровского — патриарх Кирилл служил в крестовом Владимирском храме своей резиденции в Чистом переулке. И молитва эта — об избавлении от коронавирусной инфекции и исцелении больных — была усилена миллионами других молитв. Это верующие по всей стране, к которым патриарх обратился накануне, в те самые минуты тоже молились в квартирах и домах Богородице.

"Призываю вас, то есть всех наших архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия. Архипастырей и пастырей продолжать совершать богослужение", — призвал патриарх Кирилл.

Для помощи Москве и РФ в этот непростой час икону "Умиление" выбрали не случайно. Перед этим чтимым образом молился народный святой — преподобный Серафим Саровский.

Патриаршую резиденцию, где она хранится постоянно, икона покидает лишь раз в году для всеобщего поклонения к празднику похвалы Пресвятой богородицы. Но нынешнее принесение в дни эпидемии во всех смыслах особое. Поэтому и по такому маршруту икону тоже повезли впервые. По запутанным переулкам исторического центра древней столицы на многополосный Кутузовский проспект, где Поклонная гора с победными святынями, а улицы носят имена спасителей Отечества. И вот патриарший кортеж на Московской кольцевой дороге.

Традиция объезда и облета города со святыми иконами очень давняя. Так было и в XIV веке, когда принесение Владимирской иконы Божией Матери спасло Москву от орды Тамерлана. Так было в XVII столетии, когда в трагическое смутное время российскому народу помогла выстоять принесенная икона Казанской Богоматери. И в грозном 1941 году окруженную фашистами Москву облетел самолет, на борту которого находился образ Богородицы.

Патриарх особо призвал воздержаться от посещения храмов и молиться по примеру святой Марии Египетской — 47 лет она провела в религиозной самоизоляции в пустыне

Автомобильный крестный ход двигался по улицам Москвы. У Богоявленского кафедрального собора чтимый образ встречали верующие. Принесение чтимой иконы в Богоявленский кафедральный собор словно замыкало спасительный круг, ограждающий столицу от коронавируса.

В Богоявленском соборе в эти минуты продолжается заутреня с молитвами у иконы "Умиление". Службу возглавляет патриарх Кирилл.