Конева променяли на власовцев: в Праге снесен памятник прославленному маршалу

03.04.2020, 21:13, Новости дня

В Праге, которую советские солдаты освободили во многом благодаря успеху в Братиславе, сегодня по-своему "отметили" приближение годовщины — демонтировали памятник маршалу Коневу. В городском совете исторический вандализм попытались оправдать, заявив, что снятая с пьедестала скульптура станет частью экспозиции музея памяти XX века. В российском МИДе ответили решительным протестом.

От звука пилы проснулись жители пражской площади Интербригад. Маршал рукой будто в последний раз с достоинством приветствует пражан. Демонтаж, когда город на военном положении — как удар в спину. Все, кто мог бы протестовать — не могут выйти из дома. Присутствуют только журналисты.

Непобежденный при жизни маршал повержен, лежит на газоне, на шее затягивают петлю. Инициатор унизительного демонтажа староста Праги-6 Ондржей Коларж даже перед чешскими телекамерами появиться не решился, только поглумился в Интернете и над маршалом, и над своими соотечественниками.

"У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все — на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос", — написал он.

Цинизм старосты района Прага-6 удивил чехов. С критикой выступили и в Пражском граде — резиденции президента.

"У чешских политических экстремистов сегодня большой праздник. Упивающиеся победой над памятником, они забывают о том, что тот, кто распространяет зло, в конце концов окажется в бесконечной темноте", — заметил Иржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана.

И в парламенте.

"Он разбирается с памятником маршала Советского Союза, который освободил его страну. Что вообще к этому можно еще добавить?", — говорит Ярослав Фолдына, депутат парламента Чехии.

Но и вмешиваться в происходящее никто не стал — мол, дело муниципалитета. А ведь о намерениях было хорошо известно, наша съемочная группа не раз освещала споры вокруг судьбы памятника.

Памятник пострадал даже от рук самих властей города. В 2018 году на постаменте установили объяснительные таблички на чешском, английском и обязательно русском. Главный посыл — Конев, якобы принимал участие в подготовке операции по вводу войск в Чехословакию весной 1968 года. Этот миф неоднократно развенчивали российские историки и представители министерства обороны.

К 1968 году Конев не занимал руководящих постов, был уже на пенсии. Еще на декабрьских торжествах по случаю дня рождения маршала его внучка Елена понимала — видит памятник легендарному деду в последний раз. Так и получилось, признается семья маршала.

"Мой отец, как поверженный герой с лямкой на шее, лежит на траве. Эмоционально пережить это очень тяжело", — рассказала Наталья Конева.

На памятнике изначально табличка была только одна — имя, причём уважительно "Иван Степанович". Каждый чех знал: именно Конев руководил теми солдатами, что освободили их Родину от фашизма.

"Прага могла быть просто уничтожена, там были эсесовские части, которые были готовы раздавить пражское восстание, потопить его в крови. Мы стремились быстрее пробраться к Праге, продвинуться, совершили бросок, это был великолепный бросок маршала Конева", — пояснил Михаил Мягков, научный руководитель РВИО.

"Наше возмущение разделяют многие граждане Чешской республики. В посольство поступают телефонные звонки от них, письма, в которых они осуждают акт вандализма", — отметил Александр Змеевский, посол РФ в Чехии.

Не терять времени в карантине решили и в районе Праги Ржепорье. Староста Павел Новотны уже рассказывал нам как собирается установить памятник пособникам Гитлера, по его версии, это армия Власова освободила Прагу.

"Не боитесь, что решением поставить памятник власовцам, Чехия поставит под сомнения выводы Нюрнберского трибунала? – В решении Нюрнбергского трибунала говорится о власовцах, как о предателях и злодеях, но мы не понимаем, что это имеет общего с тем фактом, что власовцы отправились на помощь Праге", — сообщил он.

Уже установили макет, а на следующей неделе — торжественное открытие, несмотря на эпидемию. Вслед за сносом памятника Дважды Герою Советского Союза Коневу в Праге появится мемориальная доска в честь тех, чье имя в русском языке давно синоним предательства.