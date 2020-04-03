Представлены новые телевизоры Xiaomi на 60 дюймов и 8K

03.04.2020, 21:09, Разное

Корпорация из Китая Xiaomi представила свои очередные технологические продукты. Например, телевизор Full Screen TV Pro 75 получил узкие рамки, из-за чего эффективная площадь экрана не превышает 97%.

Xiaomi Full Screen TV Pro 75 обладает 4-ядерным процессором на 64 разряда с частотой 1,9 ГГц. Представители азиатской фирмы отметили, что это созданный на заказ оперативный 12-нанометровый чип. Помимо того, новое устройство получило от своих разработчиков 2/32 Гб памяти, а функционирует оно благодаря управлению OC PatchWall и поставляется с сервисами потокового видео: Youku, VOD и иными.

У дисплея Xiaomi Full Screen TV Pro 75 имеется разрешение 4K, но он воспроизводит и 8K-контент, выполняя процесс масштабирования картинки. Еще важно отметить наличие персонального ассистента XiaoAi, поддержку Dolby Audio, подключение к устройства умного дома. На рынке стоимость такого изобретения составит 846 американских долларов.

Презентовала корпорация Xiaomi новую модификацию Mi TV 4A с 60-дюйсмовым дисплеем разрешением 4K и узкими рамками. Данная версия обладает внедренным помощником XiaoAl и действует под управлением операционной системы PatchWall. «Сердцем» телевизора китайской фирмы служит 74-битный чип, установлены также 2 Гб оперативной и 16 Гб собственной памяти. Эта модель обойдется потребителям всего в 280 долларов, а реализация начнется 4 апреля.

Фирма Xiaomi появилась на рынке десять лет назад, в 2018 году она получила статус публичной. В 2015 году инженеры компании разработали экшн-камеру Yi, которая стала конкурентом GoPro. Тогда же вышли смартфоны Mi Note, Redmi Note, Mi 4c и другие. На официальном мероприятии корпорация презентовала свой первый ноутбук Mi Notebook Air стоимостью 750 долларов США. В 2018 году выручка Xiaomi составила 26 миллиардов долларов. Производитель выпускает и бытовые предметы технологического характера. Например, весной прошедшего года вышла беговая дорожка, а в октябре – умное одеяло, особенностью которого является способность подстраиваться под температуру тела.