 

Бузова представила клип «Давай останемся дома»

03.04.2020, 21:08, Новости дня

Певица Ольга Бузова опубликовала клип с участием знаменитостей, которые соблюдают режим самоизоляции.

В ролике, опубликованном на YouTube, можно увидеть, чем Андрей Малахов, Артур Пирожков, Сосо Павлиашвили, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, а также другие российские звезды занимаются в самоизоляции.

«Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», – предлагает певица своему молодому человеку Давиду Манукяну в припеве нового трека. 

Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором граждане могут покидать дома только в исключительных случаях. Многие российские звезды, стремясь поддержать соотечественников, публикуют видео о том, как они проводят время на самоизоляции, дают бесплатные онлайн-концерты, записывают песни, посвященные карантину.



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