 

Amazon нанял 80 тыс. новых сотрудников из-за коронавируса

03.04.2020, 21:08, Новости дня

Из-за роста спроса на интернет-доставку в условиях пандемии коронавируса ритейлер Amazon.com Inc. нанял 80 тыс. новых сотрудников за несколько недель при планах открыть 100 тыс. новых вакансий, сообщил The Wall Street Journal.

По словам старшего вице-президента по глобальным операциям Дейва Кларка, в компании ежедневно меряют температуру у 100 тыс. сотрудников. С начала следующей недели сотрудникам Amazon в США и Европе, а также в сетях супермаркетов Whole Foods Market всем будут мерить температуру. Аmazon намерен также обеспечить масками все свои объекты, передает «Интерфакс».

При этом персонал, работающий на складах Amazon, и другие сотрудники с почасовой оплатой призвали компанию усилить меры по их защите. По данным компании, на 15 ее складах в США были выявлены сотрудники с коронавирусом или же те, кто был помещен в карантин из-за симптомов заболевания.

В США число сотрудников Amazon превышает 500 тыс. человек, компания является вторым по величине в стране частным работодателем.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет более 257 тыс. человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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