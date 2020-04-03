 

Воробьев пообещал «не жестить» со спецпропусками в Подмосковье

03.04.2020, 21:08, Новости дня

Власти Московской области ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако «жестить никто не будет», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы ведем предварительную работу. Ключевое, все-таки, идеальный вариант – не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что «езда без дела должна быть исключена полностью».

Воробьев уточнил, что в настоящее время разрабатывается цифровая платформа, которая в случае необходимости позволяет зарегистрироваться и отправиться туда, куда необходимо.

«Она создается, чтобы в случае необходимости мы могли ее включить», – рассказал губернатор, добавив, что сведения о платформе будут опубликованы на следующей неделе.

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для того, чтобы не дойти до введения в Москве пропускного режима, жители должны вести себя ответственно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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