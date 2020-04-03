Мнение: США теряют мировое лидерство, CNN хвалит Россию и вирус в американских тюрьмах

03.04.2020, 21:06, Разное

1. Мир после коронавируса изменится, в том числе и политически. Чем дольше, глубже и серьёзнее окажется эпидемия, тем более значительными будут эти изменения. Главными проигравшими могут оказаться Соединённые Штаты, которые пока что справляются с коронавирусом заметно хуже Китая. Об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200323/1568980644.html

«Еще одна жертва вируса: роль США как мирового лидера во время кризиса» — под таким заголовком выходит развернутый аналитический материал ведущего американского издания The New York Times. <…>

Если так будет продолжаться, то после кризиса даже в западном инфополе зафиксируются несколько ярких образов и неприятных для Вашингтона идей. Например, Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии запомнятся как государства, которые крайне жёсткими мерами обеспечили локальные победы над эпидемиями и помогали другим. Россия же может запомниться как сравнительно эффективный случай сдерживания коронавируса, а также как страна, которую американские санкции заранее приучили к самодостаточности, в том числе в финансовых и продовольственных вопросах, что (по оценке того же The New York Times) привело к тому, что Россия в меньшей степени страдает от мирового финансового шока, накрывшего даже устойчивые западные экономики.

В самом конце марта США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса:

https://lenta.ru/news/2020/03/31/umerli/

Тогда же Россия официально предложила США помощь в борьбе с эпидемией, в том числе медицинскую технику и средства защиты:

https://lenta.ru/news/2020/03/31/peskov/

Более того, наша гуманитарная помощь таки была доставлена, хоть некоторые американцы и пытаются заявлять, будто это была просто «покупка необходимых принадлежностей из России»:

https://lenta.ru/news/2020/04/02/plata/

2. Генеральный директор RT Алексей Николов указывает на удивительную вещь – американский телеканал CNN, поддерживающий Демократическую партию и выступающий против Трампа, – хвалит Россию за её противодействие коронавирусу:

https://a-nikolov.livejournal.com/481135.html

Совершенно неожиданная, небывалая, немыслимая статья про Россию внезапно появилась на сайте CNN:

https://edition.cnn.com/2020/03/21/europe/putin-coronavirus-russia-intl/index.html.

Прочитав заголовок «Почему в России с населением 146 миллионов меньше случаев заражения коронавирусом, чем в Люксембурге?» естественным образом ожидаешь дальше прочесть стандартный рассказ о тотальной лжи путинской пропаганды, которая скрывает истинные масштабы катастрофы от населения страны, а также цивилизованного мира.

Вместо это ошеломлённый читатель узнает о том, что Россия, оказывается, еще 30 января перекрыла границу с Китаем, а главное – намного раньше большинства стран (включая США) запустила программу массового обследования и эффективного отслеживания контактов потенциальных носителей вируса. И подтверждается это не жалкими путинскими пропагандистами, а – вот ведь печаль-то, да? – официальным представителем Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Цитирую.

«Генеральный директор ВОЗ призывает: тестировать, тестировать, тестировать! – рассказала CNN доктор Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России. – Так вот, Россия начала это делать еще в конце января…

Тестировать, выявлять случаи заболевания, отслеживать контакты, изолировать – все те меры, которые рекомендовал ВОЗ, применялись с самого начала. И второй компонент – соблюдение дистанции – был использован достаточно быстро».

Ну, CNN всё же поддержал немного свою репутацию, приведя в качестве альтернативного – что всё очень плохо и будет ещё хуже – мнение доктора Анастасии Васильевой. Вы никогда не слышали про такого доктора и сомневаетесь, может быть, в её компетентности в вопросах эпидемиологии? ну как можно, ведь она – врач оппозиционера Алексея Навального (в этом месте статьи я начал гоготать в голос, напугав семью).

Однако – и это уже совершенно невиданное дело для CNN – тут же приведены, в качестве «другого мнения», не только формальное возражение «официальных лиц Москвы», но и опровержение со стороны ВОЗ!

И ещё особо отмечу, что в материале начисто отсутствует ссылка на разоблачения от политолога Валерия Воробья, которые бы непременно были использованы – если бы не выглядели совсем уж безграничной чушью. Представляю, как закручинился профессор МГИМО, прочитав этакое…

Вот что коронавирус порой делает с людьми!

3. Любопытная статья про американские тюрьмы:

https://vz.ru//world/2020/3/29/1030350.html

Эпидемия коронавируса уже привела к бунтам и возмущениям в ряде европейских тюрем. Оценив масштаб проблемы, представители власти в разных штатах США запустили в качестве темы для общественных дискуссий возможность освобождения из тюрем тех заключенных, кто совершил незначительные преступления или отсидел уже больше половины срока. Их предлагается отправлять под домашний арест или обязать регулярно являться в полицейские участки. Более того, некоторые штаты уже начали выпускать заключенных.

Страстным апологетом этой идеи является, в частности, Алан Дершовиц – один из самых распиаренных, дорогих и скандальных юристов США. В своей статье он напоминает об уникальной американской «болезни легионеров». Эта смертельно опасная легочная инфекция регулярно свирепствует в тюрьмах США. Вызывают ее бактерии, скопившиеся в нечищеных трубах вентиляции и охлаждения. Предотвратить заражение просто – достаточно лишь хорошенько отмыть трубопроводы. Однако с 1977 года – времени обнаружения «болезни легионеров» – американское здравоохранение так и не смогло ее победить.

Каждый год от легионеллеза умирают сотни человек. Большинство из них – заключенные в тюрьмах. Только в феврале 2020 года от «болезни легионеров» умерло несколько человек в тюрьмах Флориды. В 2019-м эпидемия легионеллеза поразила Калифорнию. Узников охватила паника, начались тюремные бунты. Эпидемия коронавируса – отчасти напоминающего симптомами «болезнь легионеров» – также способна привести к восстаниям заключенных.

Разумеется, американцы должны перевести заключённых на время под домашний арест или в другое безопасное место. Но, насколько я знаю США, местным властям даже и в голову не придёт ничего предпринять.