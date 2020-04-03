Обновленный кроссовер Audi Q7 появился в России

03.04.2020, 21:05, Новости дня

Немецкая компания Audi стартовала продажи обновленного кроссовера Audi Q7.

В частности, первые экземпляры паркетника уже поступают к дилерским центрам. Приобрести Q7 в улучшенном исполнении можно по цене от 4.8 млн рублей. Вместе с тем россиянам предложена модификация с 3-литровым дизельным агрегатом на 249 л.с. мощности. Автомобиль получил систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В дополнительной комплектации применили увеличенные колесные диски, пневматическую подвеску, обогрев стекла и электрический привод руля. В максимальной комплектации стоимость автомобиля превышает 5,4 млн рублей, однако в продаже предложат версии с различным уровнем оснащенности.