 

Обновленный кроссовер Audi Q7 появился в России

03.04.2020, 21:05, Новости дня

Немецкая компания Audi стартовала продажи обновленного кроссовера Audi Q7.

В частности, первые экземпляры паркетника уже поступают к дилерским центрам. Приобрести Q7 в улучшенном исполнении можно по цене от 4.8 млн рублей. Вместе с тем россиянам предложена модификация с 3-литровым дизельным агрегатом на 249 л.с. мощности. Автомобиль получил систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В дополнительной комплектации применили увеличенные колесные диски, пневматическую подвеску, обогрев стекла и электрический привод руля. В максимальной комплектации стоимость автомобиля превышает 5,4 млн рублей, однако в продаже предложат версии с различным уровнем оснащенности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Путин обновил состав оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

04.02 / Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе

01.04 / В Кремле рассказали о планах проведения парада Победы

27.02 / ЕС расширил санкции против Турции

03.04 / Сотрудничество Грузии и Украины с НАТО продолжает углубляться 

18.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Когда Тимошенко расходилась с Пинчуком, я сказал ей: “Завтра вы решите пойти в политику”

18.02 / В РФ создали прибор для обнаружения поддельного вина

27.03 / В ОП указали на цензуру в «Википедии»

03.02 / ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальные поправки в Конституцию

26.02 / Президент предложил закрепить в Конституции регулярный пересмотр потребительской корзины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска