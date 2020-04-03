Представлен Rolls-Royce Cullinan по прозвищу «миллиардер»

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03.04.2020, 21:05, Новости дня

Известное ателье Mansory презентовало собственную модификацию роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan.

Предложенный специалистами экземпляр получил название Billionaire, тогда как на кузове применили цвет British Racing Green. Изменения в дизайне проявляются в предусмотренном новом обвесе, придающим максимальную брутальность для автомобиля. Вместе с тем роскошность увеличивается и крупными 24-дюймовыми колесными дисками, которые не применяются в оригинальном исполнении.

Остальные параметры остались прежними, тогда как для европейского рынка предложенная модификация будет продаваться за 785 тысяч евро. Пока эксперты не берутся прогнозируют уровень спроса на данный автомобиль, так как цена существенно выше, чем у базового исполнения внедорожника Rolls-Royce Cullinan.



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