Семь увлекательных фильмов про изоляцию: Грейс Келли в окне, Джонни Депп в поезде и Мэтт Деймон на Марсе

03.04.2020, 21:04, Разное

“Окно во двор”, реж. Альфред Хичкок (1954 год)

Грейс Келли и Джеймс Стюарт в фильме “Окно во двор”

Фоторепортер Джефф (Джеймс Стюарт) не смог бы выйти из комнаты, даже если бы захотел: из-за аварии и гипса на ноге он уже шестую неделю мается от безделья в своей маленькой квартирке в Гринвич Вилладж. Одинаковые будни скрашивает лишь приход медсестры, со всех сторон идеальной подруги героя Лизы (Грейс Келли), а также особое “кино”, которое тот наблюдает изо дня в день, подглядывая за жильцами дома напротив.

Опустим тот факт, что следить за соседями не очень хорошо. В отсутствии иного досуга и в условиях вынужденного карантина можно позволить себе еще и не такое. К тому же любопытство Джеффа превращает его в свидетеля преступления, после которого каждый включенный свет в окнах, тявкнувшая во дворе собачка или случайно услышанная реплика могут стать настоящей уликой. И вот уже существование в четырех стенах не кажется таким скучным, а режиссер и признанный мастер саспенса Альфред Хичкок нагоняет напряжение все больше и больше…

“Окно во двор” приравнивает героя к наблюдателю, то есть публике, и потому, смотреть из собственного окна на соседей вам вовсе не обязательно – достаточно просто следить за развитием событий вместе с Джеймсом Стюартом на экране. Ну или любоваться нарядами Грейс Келли, героиня которой не ленится подбирать для визитов к возлюбленному все новые образы. Игры в переодевание и новое платье каждый день – чем не занятие для изоляции?

“Сияние”, реж. Стэнли Кубрик (1980 год)

Кадр из фильма “Сияние”

Он, она, их ребенок и уединенный шикарный отель в горах, где они проведут в одиночестве следующие пять месяцев. Казалось бы, что может пойти не так? Как показывает нам Стэнли Кубрик, многое – особенно, если отель этот с историей, а въезжающие туда трое героев – не без букета своих проблем. Глава семейства, писатель Джек Торренс (Джек Николсон), в творческом кризисе и на безалкогольной диете после борьбы с зеленым змием, его супруга Венди – в эмоциональном раздрае, а сын Дэнни так и вовсе общается с воображаемым другом и изредка видит будущее. Добавьте к этому добровольную самоизоляцию, жуткие коридоры гостиницы Overlook, призраков прошлого, реки крови – и получите один из самых известных триллеров XX века.

Наблюдать за тем, как Джек Николсон мечтает написать гениальный роман, но вместо этого медленно и верно сходит с ума – зрелище для зрителей с крепкими нервами. С другой стороны, мало кому в подарок на домашнем карантине достанется отель с жутким барменом, сестрами-близняшками и близлежащим садом-лабиринтом. Источники вдохновения можно поискать и в более спокойных местах – например, в собственной квартире, которая не таит в себе столько неприятных сюрпризов. Там же можно посмотреть и этот фильм Кубрика – а после при желании изучить всю фильмографию автора.

“Убийство в Восточном экспрессе”, реж. Кеннет Брана (2017 год)

Кеннет Брана в фильме “Убийство в Восточном экспрессе”Застрять посреди гор в занесенном снегом вагоне люксового экспресса в компании Джонни Деппа, Пенелопы Крус, Джуди Денч, Сергея Полунина и Мишель Пфайффер? Не самый плохой сценарий для вынужденного заточения. Правда, омраченный одной немаловажной деталью: в одном из купе убитый, под подозрением все пассажиры, а присутствующий тут же импозантный и усатый сыщик Эркюль Пуаро ведет не самый приятный допрос присутствующих.

Герметичные детективы формата Who-Dun-It от мастерицы жанра Агаты Кристи – кажется, то, что доктор прописал в эти домашние времена. Вдвойне приятнее смотреть экранизацию одного из классических сюжетов писательницы в исполнении актера и режиссера Кеннета Браны, который не только руководит действом, но и сам играет Пуаро. Он же подводит зрителей к довольно неожиданному для книг Кристи выводу – лучше быть вместе, чем оставаться по одиночке. Не самый плохой девиз для человека с доступом к интернету и skype-вечеринкам. Любители же подобных “закрытых” сюжетов с иным, не столь объединяющим финалом могут посмотреть и другие экранизации произведений Кристи: например, “Десять негритят” Станислава Говорухина, адаптацию книги “И никого не стало”.

“Марсианин”, реж. Ридли Скотт (2015)

Мэтт Деймон в фильме “Марсианин”

Думаете, вы – самый одинокий человек на всем белом свете, которому можно общаться с друзьями лишь по Zoom, а на улицу выходить только по QR-коду? Взгляните на бедного Мэтта Деймона в картине Ридли Скотта: его “улица” – вся необитаемая планета Марс, его друзья – бросили товарища без связи в жилом модуле, его карантин – может закончиться летальным исходом. Впрочем, герой актера, биолог Марк Уотни, от такого положения дел не падает духом и начинает понемногу обживать близлежащее пространство: то есть становится тем самым первым марсианином.

Увлекательная и жизнеутверждающая фантастика от Ридли Скотта – отличный вариант для вечера и неплохой источник для оптимизма. Персонажа Деймона здесь спасает не столько техника, NASA и человеческая сознательность, сколько собственная вера в лучшее, юмор и умение найти себе дело, даже в пространстве без кислорода. Неплохой пример для подражания: ведь, в конце концов, если у Марка Уотни получилось вырастить на Марсе картошку, и у вас должно получиться разобрать старые завалы в шкафу и пересадить всю рассаду на подоконнике.

“Комната страха”, реж. Дэвид Финчер (2002 год)

Кристен Стюарт и Джоди Фостер в фильме “Комната страха”Кто точно готов, что к грядущему апокалипсису, что к обычном взлому со вскрытием – так это героини Джоди Фостер и Кристен Стюарт, которые в начале триллера Дэвида Финчера переезжают в шикарный особняк с потайной комнатой. Облицованное металлом и до отказа напичканное камерами слежения, это тайное пространство, единожды закрывшись, становится недоступно для любой угрозы извне. В таком своеобразном “бункере” и отсиживаются персонажи актрис – Мэг Олтмен и ее дочь Сара, – когда аккурат в день въезда в новый дом становятся жертвами грабежа. Правда, комната страха оказывается не только с толстыми стенами, но и со своим секретом: именно в ней находится столь нужный воришкам сейф, а значит, отсидеться в своей крепости до конца картины может и не получиться.

Игры в кошки-мышки с грабителями и попытки использовать каждый уголок нового места жительства себе во благо и взломщикам назло – то, что удается показать режиссеру Дэвиду Финчеру лучше всего. Зрителям же этого напряженного действа, пожалуй, хорошо учесть, что от сурового окружающего мира спасают не столько металлические бункеры, сколько смекалка и взаимовыручка.

“Любовь с первого взгляда”, реж. Макс Николс (2014 год)

Кадр из фильма “Любовь с первого взгляда”

Не верьте названию, потому что, если с какого взгляда в этой романтической комедии и происходит любовь, то только со второго. А если по порядку: безработная и брошенная молодым человеком Меган искала утешения на пару часов и секса на одну ночь, но природа внесла в ее планы свои коррективы. На Нью-Йорк обрушился страшный снежный буран, все улицы перекрыли, и дверь дома практически незнакомого парня Алека, у которого девушка осталась ночевать, примерзла насмерть. Хочешь не хочешь – а приходится поближе познакомиться с молодым человеком, от которого Меган надеялась сбежать ранним утром.

Вынужденная изоляция героев продлится в кино всего пару дней – и в этом их спасение, но основной посыл становится понятен и за этот короткий срок. Не рубите с плеча, не судите по человеку, исходя из первого впечатления, будьте терпимее – и тогда, возможно, вы найдете не только пресловутый Two Night Stand (а так называется это кино в оригинале), но и новую любовь. А также – не оставляйте холодильник пустым, если ждете прихода девушки из приложения для знакомств, не повторяйте ошибок главного героя.

“Один дома”, реж. Крис Коламбус (1990 год)

Макколей Калкин в фильме “Один дома”Формально главный герой этой хорошо вам знакомой семейной комедии Кевин Маккаллистер может покидать пределы своего дома: он ходит в магазин и церковь, гуляет по близлежащим улицам. Однако именно дом – с узкими лестницами, просторным холлом и даже жутким подвалом – приходит оставшемуся на все зимние каникулы одному мальчику на помощь, когда по его душу приходят жулики. И именно знание всех родных закоулков и умение использовать их по назначению превращают маленького Кевина в настоящего защитника фамильного достояния.

Выражение “дома и стены помогают” еще никогда не было настолько актуальным, как при просмотре этого по традиции считающегося новогодним кино. Забудьте о последнем – праздничном – пункте, включите “Один дома” и вспомните, что оставаться в четырех стенах порой бывает совсем нескучно, а когда и весело. Особенно – с доступом к просмотру таких фильмов, как этот.