 

Мнение: Подготовка к встрече

03.04.2020, 21:01, Разное

6 апреля страны ОПЕК+ и примкнувшие к ним Азербайджан и Казахстан будут обсуждать новое соглашение и новые объемы сокращения добычи нефти. Минимальный порог сокращения уже известен – Трамп заявил о 10 млн баррелей, которые должны уйти с рынка. При этом Трамп сообщил, что США не пойдут ни на какие соглашения и сокращения.

Рынок отреагировал определенным повышением цены на нефть, но пока никакого безудержного оптимизма не неблюдается: даже столь высокий уровень сокращения добычи не снимает навес над рынком. Плюс фактор США, которые используют сокращение ОПЕК+ для более комфортного положения для своих производителей. Тем не менее, война заканчивается. США поставили условие прекращения войны, они же и выходят из нее единственными победителями. Страны, проигравшие эту войну, будут как-то делить между собой убытки.

Идея Сечина – а давайте не будем продлевать соглашение ОПЕК+ и задавим американскую сланцевую отрасль – с неприличным звуком лопнула. Профессиональный уровень руководства Роснефти выглядит совершенно нищенским и примитивным. Хотя, конечно, профессионализм – это последнее, на что смотрят в современной России.

Источник: Эль Мюрид



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