Собянин сообщил о самочувствии главврача Проценко

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03.04.2020, 20:53, Новости дня

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу «Россия 1» мэр выразил надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.

«Настрой неплохой, боевой, чувствует он себя, я бы не сказал, что замечательно, но вполне приемлемо», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. В Кремле медику пожелали скорейшего выздоровления.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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