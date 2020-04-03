Собянин сообщил о самочувствии главврача Проценко
03.04.2020, 20:53, Новости дня
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В интервью телеканалу «Россия 1» мэр выразил надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
«Настрой неплохой, боевой, чувствует он себя, я бы не сказал, что замечательно, но вполне приемлемо», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. В Кремле медику пожелали скорейшего выздоровления.
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