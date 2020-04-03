Британия обогнала Китай по числу жертв коронавируса

03.04.2020, 20:53, Новости дня

За сутки от коронавируса в Великобритании скончались 684 пациента, общее число умерших достигло 3 тыс. 605, сообщил Минздрав страны. При этом в Китае жертвами коронавируса стали 3 тыс. 326 заразившихся.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 38 тыс. 168. Минздрав уточняет, что рост заболеваемости и смертности в королевстве ускоряется, информирует «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Британский принц Чарльз вылечился от коронавируса.

Во всем мире количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.