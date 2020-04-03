Семья Ивана Охлобыстина оказалась на карантине из-за коронавируса у старшей дочери

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03.04.2020, 20:53, Разное

Старшей дочери российского актера Ивана Охлобыстина Анфисе диагностировали коронавирус. Вся семья знаменитости теперь находится на карантине.
Ранее на странице Ивана Охлобыстина в социальной сети Instagram появился фотоснимок с родной дочерью. «Моя Королева», – подписал кадр артист и бывший священник. Спустя определенное время выяснилось, что он имел в виду поставленный 23-летней девушке диагноз. Теперь она находится на карантине и планирует прочитать книги, с которыми ранее так и не могла ознакомиться. Также дочь актера отметила, что занимается фитнесом, и пожелала всем поклонникам оптимизма и здоровья.

В семье Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны Арбузовой шестеро детей, все они в настоящее время пребывают в режиме изоляции. Анфиса призналась, вечерами члены семейства играют в игры, а она сама пьет как можно больше воды по настоянию медиков.

Ранее актер высказал, что он думает об отечественной молодежи и изменении границ возрастов. По мнению Охлобыстина, между молодым и взрослым поколением нет существенной разницы, и эта трансформация связана с фармакологией и медициной.



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