Телеведущий Корчевников: Сейчас в решении остаться дома христианской силы больше, чем в храме

03.04.2020, 20:53, Новости дня

Сейчас такое время, когда в решении оставаться дома христианской силы больше, чем в присутствии в храме. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД телеведущий Борис Корчевников, комментируя призыв патриарха Кирилла к верующим соблюдать предписания властей на фоне распространения коронавируса.

«Все Евангелие и вся построенная на нем церковь – они ведь про заботу о другом человеке и про внимание к другому. Сейчас время, когда позаботиться о другом можно, именно оставаясь дома. В этом веры и молитвы, и добродетели, да и христианской силы будет сейчас больше, чем в присутствии в храме. Мне кажется, люди церкви это понимают и слышат своих пастырей. Тем более, что пастыри продолжают служение. Молитва не рвется, таинства совершаются. И любое из них может быть совершено и на дому», – сказал журналист и телеведущий Борис Корчевников.

Телеведущий уверен, что самоизоляция от коронавируса «точно скоро пройдет». «Мне бы очень хотелось, чтобы одним из ее результатов стало то, что мы начнем больше ценить то, что получаем и так задаром: открытые храмы, возможность обрести в них смысл и ответить на все самые главные вопросы. Вернется это время. А пока надо и о нем помолиться. Дома», – считает Корчевников.

Накануне в РПЦ предупредили: патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ближайшие дни объявит, будет ли возможность допускать людей на службы. «Возможно, празднование Пасхи 19 апреля ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу РПЦ.

В пятницу патриарх совешил объезд Москвы с иконой «Умиление» для избавления от коронавируса. Предстоятель РПЦ призвал всех верующих молиться дома и соблюдать предписания властей на фоне распространения коронавируса. Ранее он утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения инфекции.