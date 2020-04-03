Путин объявил, что Россия готова к договоренностям о сокращении нефтедобычи на “партнерских” основах с другими странам

03.04.2020, 20:50, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин объявил вечером 3 апреля, что Россия готова к договоренностям о сокращении нефтедобычи и по сути к возвращению к соглашению OPEC+. Это произошло после того, как цена российской нефти Urals на неделе упала до $10,5 за баррель – после того, как Россия разорвала сделку OPEC+ и спровоцировала ценовую войну на нефтяном рынке. При такой стоимости нефти Россия практически не получает доходов в бюджет, а нефтяные компании работают себе в убыток.

“Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих координированных усилий, скоординированных действий добычу”, – сказал президент РФ на совещании по ситуации на глобальных рынках. В нем принимали участие глава “Газпрома” Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главы крупнейших нефтяных компаний: “ЛУКОЙЛа” – Вагит Алекперов, “Газпром нефти” – Александр Дюков, “Татнефти” – Наиль Маганов, “Роснефти” – Игорь Сечин.

“По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении (нефтебодычи) в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше может, чуть больше”, – заявил Путин позицию России в переговорах в рамках OPEC. Но, по его словам, сокращение нефтедобычи основными игроками (кроме России это Саудовская Аравия и США) должно происходить “по-партнерски”:

“Когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года”, – сказал он.

До падения цен на нефть Россия отказывалась говорить о сокращении нефтедобычи и именно по этой причине разорвала соглашение.

Путин на совещании при этом продолжал отрицать, что именно Россия была инициаторам разрыва соглашения и возложил ответственность за это на Саудовскую Аравию, которая якобы планировала таким образом избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.​

Президент РФ также обозначил, что мировая цена на нефть “должна быть ниже $40 за баррель”. “Наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на $40 за баррель”, – сказал он.

На общее падение спроса на нефть в мире повлияли неблагоприятная обстановка в мире в связи с коронавирусной пандемией, падение производства в разных регионах мира, особенно в Китае, а также теплая зима и, как следствие, уменьшение спроса на энергоносители. Однако значительное давление на цены на российскую нефть оказывает именно прекращение действия сделки OPEC+.