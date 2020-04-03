Ученый из Липецка: Решение президента позволит профинансировать проекты региональных НКО

03.04.2020, 20:30, Новости дня

В регионах активно развиваются гражданские инициативы, но местные власти не всегда могут их поддержать. Президентское поручение снимает эту проблему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД липецкий ученый Александр Бессуднов, комментируя решение Путина выделить 3 млрд рублей на помощь региональным общественным организациям.

«Власть на местах не может дать больше той суммы, которые позволяет региональный бюджет. Дадут, скажем, 300-400 тысяч на какой-нибудь социальный проект, но этого недостаточно. Поэтому для работы на таких направлениях нужна поддержка», – сказал Александр Бессуднов, президент липецкой областной научной общественной организации «Археолог», победившей на конкурсе Фонда президентских грантов.

«Сейчас в глубинке достаточно много общественных начинаний, инициативных групп, много молодых людей, которые хотели бы принести пользу и людям, и государству. Есть что поддерживать», – подчеркнул Бессуднов.

По его мнению, Фонд президентских грантов мог бы участвовать в грантовой помощи совместно с региональными властями, например, в пропорции 50 на 50 или 30 на 70. «Это, конечно, должно зависеть от возможностей конкретного региона – от того, скажем, является ли он дотационным», – добавил собеседник.

Напомним, в январе Бессуднов участвовал во встрече Владимира Путина с общественностью в городе Усмань Липецкой области. Ученый попросил главу государства помочь тем местным некоммерческим организациям (НКО), которые выиграли грантовый конкурс в регионе, но пока не могут получить достойное финансирование своих проектов. «Региональные конкурсы есть, но они маленькие», – сетовал тогда Бессуднов.

Накануне на сайте Кремля появился перечень поручений президента по итогам встречи в Усмани. В частности, глава государства предписал правительству запланировать в проекте проекта бюджета на очередной финансовый год ассигнования в 3 млрд рублей, которые должны быть переданы в Фонд президентских грантов. Цель – софинансирование совсестно с субъектами РФ победвших на региональных конкурсах проектов НКО.