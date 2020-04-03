Украина в качестве помощи направит в Италию врачей и спирт

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03.04.2020, 20:30, Новости дня

Украина направит в Италию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В частности, в страну отправится бригада медиков, также планируется поставка медицинского спирта.

«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии », – приводит пресс-служба главы государства слова Зеленского.

Также на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта из Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине запустили в работу еще четыре спиртзавода из-за повышенного спроса в связи со вспышкой коронавируса.

При этом ранее в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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