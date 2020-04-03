Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой для избавления от коронавируса

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03.04.2020, 20:30, Разное

В пятницу, 3 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери “Умиление” для защиты людей от пандемии коронавируса. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

В ролике можно увидеть, как автомобиль главы РПЦ едет по 39-му километру внешней стороны МКАД, сообщает “ТВ Центр”. После объезда икону поместят в Богоявленский кафедральный собор.



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