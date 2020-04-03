 

Россия официально приостановила рейсы по вывозу россиян из-за границы

03.04.2020, 20:30, Новости дня

С 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, будут продлены в случае необходимости, передает ТАСС.

В сообщении оперштаба говорится, что правительство выделило Министерству иностранных дел РФ 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

Ранее источник сообщал, что в ночь с пятницы на субботу РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.

Со вторника россияне могли возвращаться в Москву из-за границы только через аэропорт Шереметьево и в количестве не более 500 человек в сутки, в регионы – 200.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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