Назван срок окончания экономического кризиса в России из-за коронавируса

03.04.2020, 20:30, Разное

Пик напряженности в отечественной экономике придется на второй квартал текущего года, считает глава финансового регулятора. По мере смягчения ограничительных мер ситуация будет возвращаться в нормальное русло, считает она.

В свою очередь эксперты подсчитали потери, которые принесет российской экономике нерабочий апрель. Урон составит 2-2,5% ВВП, полагают аналитики. Но если пандемию коронавируса удастся сдержать, экономика вернется к росту.

Продление выходных до 30 апреля ВВП России во втором квартале рухнет на 6% в годовом выражении, считают экономисты Альфа-Банка Анна Киюцевская и Наталия Орлова. Их мнение приводит РБК.

Каждый нерабочий месяц обходится экономике страны в 2% ВВП, отмечают в “Центре развития” Высшей школы экономики. Если ограничительные меры продлятся весь второй квартал года, то российская экономика может упасть на 6%, считает руководитель института Наталья Акиндинова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Апр 2020 в 7:48 PDT

Для смягчения урона от коронавируса в России приняты два пакета мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, вводятся налоговые каникулы, отсрочки по арендным платежам и по кредитам, начинается выдача беспроцентных займов.

Количество зараженных коронавирусом в мире 3 апреля превысило миллион человек. В России зафиксировано 4149 случаев. За сутки выявлен 601 заболевший, из них в Москве – 448, в области – 34.