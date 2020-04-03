 

Эндокринологи назвали 5 наиболее распространенных мифов о диабете

03.04.2020, 20:30, Разное

Когда у человека диагностировали диабет, то он больше всего переживает, от каких продуктов ему придется отказаться, а также его пугают различные мифы, связанные с этим заболеванием. Эндокринологи назвали 5 наиболее распространенных из них.
Чтобы не попасть в ловушку первого мифа об отсутствии отличий у диабета 1 и 2 типа, нужно понимать, что они из себя представляют. В первом случае организм ошибочно атакует клетки, вырабатывающие инсулин. При диабете 2 типа бета-клетки островков поджелудочной железы производят инсулин, но организм их не использует, как положено.

Суть 2-го мифа – все диабетики должны делать инсулиновые инъекции. На самом деле инсулин нужен всем пациентам с 1 типом, и только 30 процентам со 2 типом, поскольку последний легко контролировать с помощью перорального приёма лекарственных средств.

3-й миф говорит о том, что при диабете нужно отказаться от углеводов. Но эндокринологи разрешают употреблять небольшое количество этих органические веществ, в частности содержащиеся в бобовых, чечевице, тыкве, картофеле. Они замедляют пищеварение и позволяют поддерживать уровень сахара в крови.

4-й миф – чрезмерное количество сахара провоцирует диабет. Согласно исследованиям, этот продукт не вызывает данный недуг.

Последний миф, утверждает, что диабет – это не тяжелое заболевание. Однако следует помнить, если его запустить, то можно получить другие проблемы со здоровьем.



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