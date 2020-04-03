Мнение: Письмо: “Хочется дать семье шанс возродиться”

03.04.2020, 20:20, Разное

Сегодня напишу пост про конфликты на карантине. Как не убить друг друга в четырех стенах. А в идеале стать дружней.

Число разводов после эпидемии увеличится. В Китае уже выросло на треть.

А пока давайте разберем письмо, где автор скалками защищает свое “самоуважение”.

hochutancevat

Здравствуйте, Эволюция!

Пытаюсь, написав это письмо, найти выход. В душе очень надеюсь на разбор.

С мужем мы с универа, уже 10 лет. Несколько раз расставались. Я скалками, ищейкой, багами убивала значимость свою, а потом в жутком дисбалансе находила доказательства, что он сохнет по бывшей девушке, а не по мне. Каждый наш разрыв переживался мной все серьезнее. После расставаний мне удавалось то здорово всхуднуть, то на стажировки уехать заграницу, ну и видел меня с ухажерами порой. Случались камбэки разной степени завершенности. Но мне страшно было всегда, что всё будет как прежде.

(СЗ его плохо она рефлексировала, поэтому постоянно что-то требовала и ставила условия, доставала его ультиматумами, но отцепиться не могла)

В долевую купили квартиру. Два года он не делал предложение. Я начала задавать вопросы. В итоге он осуществил мою давнюю профессиональную мечту- подсобил в участии в масштабном мероприятии нашей отрасли и там подарил кольцо. Это было очень романтично, то время вспоминать приятно.

(На протяжении всех отношений с ним она выбивала доказательства его любви)

Немного после свадьбы он уволился с работы. Устроился в престижную компанию в другой город. На тот момент мы готовились к зачатию. Он хорошо держал плюс, я хорошо оставалась рапаньей жопой. Когда он уехал я не понимала- неужели он так изящно меня бросил. У него на тот момент начались проблемы из-за стресса, бессонница и тревожность. Просил приехать, брать отпуска небольшие чтобы ему восстановиться. Он даже рассчитал когда лучше зачать ребенка, в итоге у нас все с первого раза получилось. Он очень радовался. Стало понятно, что работаю до декрета, а там будет видно.

(Что касается мужа, по всей видимости он любит ее, но очень плохо выдерживает ее скалки и кислые щи вблизи. А на расстоянии начинает скучать)

Со своей зависимостью к нему мне было справиться изначально тяжело. Осталась почти одна в городе, вся моя родня очень далеко, на работе был друг с ним и общалась каждый день, и пара подруг.

(Она считает, что надо быть в постоянном контакте с кем-то, присосавшись к кому-то. Муж ей не давал столько любви, сколько хочется, подпитывалась друзьями, но сожалеет, что их мало было, а потому голодно)

Пока я ездила к мужу, а он страдал бессонницей, я страдала от прелестей первого триместра и мне было понятно, что больше дорожу отношениями, поэтому я и катаюсь. Обижалась на его поведение. Была запланирована еще одна поездка к нему с моей родственницей на длинные праздники, мы ее отменять не стали, хотя очень хотелось. В эту поездку я увидела у него в друзьях ту бывшую. У поезда я высказала, что нечего мне морочить голову, если ты меня не любишь, то сейчас на расстоянии расстаться нам будет проще.

(Почему-то многие женщины считают, что скалка – лучший способ сделать мужа верным. Скалка – это способ отравить и добить отношения. Вот эта автор отравляла и отравляет своими скалками отношения регулярно)

Он психанул, ушел. В течение получаса перезвонил,сказал общаться они не будут, он ее не любит. Ездить я к нему перестала. Звонить и писать первая тоже. Готовилась воспитывать ребенка одна, думала где рожать- оставаться в городе, где я одна, ехать к родителям. Было тяжело принять свою низкую значимость. Ну и ревность, ведь постоянно шли рекомендации с его лайками под ее счастливыми фотками.

(“Тяжело принять свою низкую значимость” – это вранье. Она не считала и не считает свою значимость низкой. Собственно, ее значимость b не низкая. Она просто выбивает доказательства, что муж ее любит. И ревность ее – это ревность плюса, в основном, очень малая часть – ревность минуса. Понятно почему?)

Боялась как бы мои нервы не отразились на малыше. Он звал переезжать прямо сейчас, хотя прекрасно знал, что мне нужно до декрета доработать. В этот период я как-то собралась, привела свою берлогу запущенную в порядок, гардероб пересмотрела, начала искать подработку на декрет, даже до родов там подрабатывала. Считала сколько денег надо подкопить, чтобы отдать ему за его часть квартиры.

Он звонил сам, чаще, интересовался, а не как обычно. Взял отпуск и приехал на неделю, под моими щипцами. Подарил подарок. Я попросила чтобы показал свой телефон – он отказался. Бооооль.

(Она кривляется, потому что считает, что вместо боли у нее должен был быть гнев и она должна была его бросить, раз он не поклоняется ей. И еще очень важно, она описывает, как думала про самостоятельность, развод и про выплату ему за квартиру, но одновременно описывает, что он приехал под ее щипцами. Почему такие противоречия, как думаете?)

Родственники настроили меня, что разъехаться мы должны не по моей инициативе. И хоть мне и страшно ехать в чужой город в декретную зависимость от человека, который меня не ценит, это пока единственный выход.

Я вышла в декрет. Он приехал за мной, перевезли мои вещи. Первые дни у меня была истерика, я думала что предала себя.

(Ей все время хочется вытянуть побольше ее любви и откачать из него побольше крови. И когда она идет на компромисс, у нее истерика от задетой гордости. Мало вытянула. Продешевила. Вот таких жен сейчас – через одну. Самоуважение они понимают вот так – заставить мужа нагнуться пониже. Кто объяснит, что самоуважение – это нечто противоположное? Как должно было выглядеть самоуважение в ее случае? Только не пишите, что она должна была побежать савраской и подать на развод, я за это забаню. Она вот тоже сейчас думает, что должна была савраской бежать, чтобы он ее догонял)

Узнала, про каких-то левых подруг местных. Уже думала от ревности с ума схожу. Позже он перевез остальные вещи. Квартиру сдал. Здесь сняли квартиру просторнее. В последние дни беременности торопилась коробки разобрать. Он заботился, полы сам мыл, ругал что с вещами занимаюсь. Все вроде налаживалось.

Родила ребенка. После рождения разъехались по разным комнатам. Ребенок орал. Я не ела целыми днями. Секса муж не просил, у меня долго заживали раны. Но когда прошло 2 месяца начал веселенько подкатывать. Меня на тот момент бесило, что я впроголодь живу, а он после работы не помогает с ребенком орущим. Что не чутко трогает, схватит резко, а мне больно до слез. Что держит свою виртуальную жизнь от меня под замками. Скалки включала.

(Она несчастная бедняжка. Муж зарабатывал и еду приносил. Но она поесть никак не могла из-за орущего ребенка. Вот эта автор – очень нервная мать, поэтому и ребенок нервничал, и не ела она из-за нервов своих, подвергая опасности себя и недокармливая ребенка. Почему женщины сейчас вдруг стали считать, что справиться с грудным ребенком без помощи невозможно? Кто им это внушил, вот эту идею о великом героизме материнства? Здоровый ребенок + материальная поддержка мужа – вполне достаточно для благополучия, и справиться с такой нагрузкой может ЛЮБАЯ женщина, кроме инфантильных истеричек, которые сейчас плодятся, заражая друг друга этим вирусом)

Продвинулся по службе. Купили машину, я предлагала купить поскромнее, могла вложить не очень большую сумму. Но он хотел определенную модель, взял кредит и мои вложения получились почти 1/5. Начал проект, над которым нужно работать руками в мастерской. Стал пропадать там. На выходные сматываться. Я понимала, что этот его проект важен и что декрет дело тонкое, так что не возникала, спокойно встречала, провожала.

(Спокойно, но с кислыми щами)

И кульминация. На праздники ко мне приехала мама. Он не хотел ее приезда, довел до абсурда старый их конфликт. Так он пропал на все дни ее присутствия, не здоровался с ней, не заходил в комнату, когда она там. Я пыталась их помирить, он убегал!

(Автор все время жаловалась на него, и раньше, и теперь, накрутила маму до ненависти. В результате мама и муж – враги. В такой ситуации мама не должна приезжать в общий с мужем дом. Сначала надо было их помирить, раз сама поссорила, а потом уже мама могла поселиться в доме мужа. Или надо было снять ей жилье рядом на время приезда. Но автор решила, что имеет право позвать маму, хотя муж против, и еще негодовала, почему он сбегает, он обязан был идти на примирение и признать главенство двух женщин в своем доме)

Когда она уехала приходил домой только поспать в 11 вечера. В один из дней заскочил домой, принарядился, чтоб пойти кутить, я разругалась с ним, что дома его сутками нет. Домой он ночевать не пришел. Был до утра в мессенджере, когда все его друзья уже давно были не в сети. Утром спросила зачем он от меня что-то скрывает, что он живет двойной жизнью и я все чувствую. Он говорил, что это его принципиальная позиция не показывать свой телефон, что ничего не меняется, и я ревнивая и это его раздражает. Если так будет дальше, то мы так и так разведемся. Что я должна измениться. Что я не защищаю его перед матерью своей (хотя конфликт из-за его косяка). Что я его не люблю.

(В общем он был обижен на нее из-за конфликта с матерью. Но автор считает, что он как нашкодивший мальчишка не имел права на обиду)

В борьбе телефон как-то заблокировался неудачно, что вообще как-будто отключился. Муж увидел, что с телефоном что-то случилось и оставил его. В итоге я смогла включить и подобрала пароль. С первого раза. Всю ночь он общался с девушкой. В начале их переписки несколько дней назад говорил, что хочет влюбиться по-настоящему, она спросила а жену никогда не любил? Он сказал как женщину нет, как жену да, она заключила “значит нет”. Дальше тонны переписки. Сначала она писала ему вещи, на которые он не очень реагировал типа вот как мы с подругой весело курим кальян и травку(!), но потом хорошо так втянулся. Классно общаются. Тесно. Все время пока была дома мама он встречался с другими девушками.

(Из переписки с одной девушкой она сделала вывод, что он встречался с другими)

Не знаю понял ли он, что я все видела, но телефон я снова заблокировала. И ничего ему больше не сказала.

Ну а дальше качели. Он плюсовал, какие-то саечки, шлепки, шуточки.

(Она все время обвиняет его в том, что он плюсовал. Плюсовал – то есть не подчинялся ей)

В один из дней его друг звонил по делу, и заврался, поняла, что муж где-то шастает, но ничего не стала раздувать.

(Она замучила мужа скалками и ревностью, все друзья в курсе и боятся ляпнуть лишнее)

Все так же после работы сваливает в мастерскую. На выходных уезжает на весь день. Особенно хреново, когда перед отъездом марафет наводит. Я ничего не говорю, просто занимаюсь ребенком и своей учебой, но чувствую ухудшение в щитовидке и пью пустырник, потому что не могу справиться с давлением в груди.

(Доводит себя. Бьется, борется, сражается за его верность и послушание, добивается. Уже совсем надорвалась. Не хочет принять ситуацию той, какая есть, хочет биться дальше)

Почти не разговариваем, если говорим, то по делу, иногда он приходит и как-то грубо начинает меня трогать, ржет типа “семейное насилие разрешено”, я его отталкиваю, иногда он плюсует разными другими способами.

(Плюсованием здесь она называет приставания к ней. Его обижает, что она ему отказывает, поэтому он пристает не нежно, а грубовато. А она хочет его нагнуть пониже. И готова сдохнуть ради этого, но не сдаться. Вот так женщины воюют за власть в семье)

Иногда кажется, что он тот прежний родной муж, позитивно с ним общаюсь, но потом он снова отгораживается и становится противно, что слила себя человеку, которому общение мое вообще никуда не уперлось.

(Отгораживается он, когда она хочет вытянуть обещания и откровения)

Он постоянно с наушником слушал ее аудиосообщения. Один раз услышала ,что с кем-то разговаривает, запершись после ужина в комнате. Зашла, встрепенулся, сделал вид, что смотрит телевизор. Я взяла наушник, он начал его вырывать, сломал. Я взяла другой наушник, слышу женской голос. Он и этот наушник оторвал с корнем, я взяла телефон, он и телефон начал вырывать. Сказал это подруга. Я не говорил тебе, потому что ты будешь ревновать. Все это было шепотом. На следующий день переслала ему деньги за наушники. На руках у меня остались гематомы.

(Ну вот уже драки начались. Она врывается и пытается заставить его подчиниться)

В следующие дни пытался заламывать меня типа в шутку. Я попросила меня не трогать. Сказала, что видимо у него отношения на стороне, но я его люблю и прошу определиться, потому что тяжело на это все смотреть. Дальше ненадолго все переменилось в сторону улучшения.

(Тут она вроде как стала просить, а не приказывать, и говорить о любви, поэтому он сразу смягчился)

Пока сегодня он не назвал меня ее именем.. Я не проглотила. Он отшучивался. Потом показал телефон. Там уже никаких намеков на переписки. Все подчистил. Ругался на меня, сказал раз не доверяешь, так разводись. Я сказала, что развода не хочу, но косяков слишком много, и что наши отношения превратились непонятно во что. А вечером он собирался прийти к нам спать, я зашла к нему в комнату, начала спрашивать с кем он говорит по телефону, он начал меня выгонять типа ни с кем не говорит, шутил до поры до времени, я настаивала чтобы сказал правду, он сорвался, даже грозился мне пощечину влепить. Сказал после карантина разводимся.

(Надо разводиться, раз сказал. Но она все сделала для этого, требовала уважения от него, орудуя скалками. И так никогда и не поймет, а что было не так и как можно иначе. Из-за того, что никогда нельзя показать, что было бы без скалок, все скалочницы уверены, что было бы так же плохо или хуже. Они смотрят на другие семьи, где люди живут в любви, и думают, что там “изначально все иначе”)

Ребенку 4 месяца, он чудесный, муж говорит, что с его рождением появился смысл в жизни какой-то. Но с ребенком не занимается, раньше вместе купали, но как только начался этот трэш он и от малыша отгородился, ну чмокнет, поулюлюкает и в свою комнату уходит.

(Когда к ребенку в нагрузку идет сварливая жена, все отгораживаются и от ребенка тоже)

В 1.5 месяца я купила курсы, прохожу их денно и нощно, домашки делаю когда ребенок спит, ест, орет. Сейчас ищу удаленку. Еще курсы в мае будут. Чтобы их пройти надо сейчас освоить программы некоторые. Нашла поставщиков чтоб небольшим бизнесом заняться. Но после ищейки на какое-то время у меня совсем руки опустились, сейчас наверстываю. Денег у него не прошу. Что ребенку надо, вещи, врачи, кровать нам с дитем спать- стараюсь сама оплачивать. Он кредит за машину платит и аренду, деньгами от аренды той квартиры он распоряжается. Продукты на нем, я по мелочи покупаю.

(Все сама-сама, все сама. Кроме жилья, еды, и всего, чтобы было куплено ребенку ранее. И даже учебой своей сама занимается, а ведь должен был муж)

У меня есть деньги, чтобы снять квартиру в этом городе. Могу уехать к своим родным, там даже есть отдельная квартира для нас с малышом. Могу остаться, но как дальше жить с мужем не представляю. Настолько ненормальная молчаливая обстановка, да еще и дамы какие-то. Думаю мы оба устали.

(Автор, теперь уже только и остается, что уехать к родным. Раньше надо было брак спасать. Попробуйте мирно поговорить с мужем и спросите его, что его больше устроит сейчас: развод, временная дистанция или продолжение совместной жизни на новых условиях, которые для него комфортны и вам позволят заниматься ребенком и учебой. Но не продавливайте свое, а попробуйте услышать, чего он на самом деле хочет, не под щипцами, а сам)

Предыдущий год был для меня и для него очень сложным. А сейчас ситуация совсем тошнотная. Но сегодня я ее кажется загнала глубже в ж.

Пожалуйста, подскажите какой стратегии сейчас придерживаться, ведь муж ни в чем не сознается, хотя косяков достаточно.

(А он и не должен ни в чем сознаваться, вы не прапорщик, поймавший рядового-воришку, и не военный трибунал)

Играет только на том, что думает я ничего не знаю. И хочется дать нашей семье шанс возродиться в лучшем качестве.

(Видите, какой она Штурман? Сверху смотрит на его игры и хочет дать ему шанс)

Продолжать так как есть я не хочу, но и не верю, что все вот так вот глупо может закончиться. Он хороший муж, но сейчас мы чужие совершенно.

(Ну побейтесь головой об стену, раз не верите и не хотите)