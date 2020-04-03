Личное: Помойка в условиях пандемии

03.04.2020, 20:18, Разное

Помните, я на днях предсказала, как пройдёт изоляция дыр нашей светской помойки?

Напомню:

Чем дальше в эпидемию, тем будет лучше — дырки одичают в своих коттеджах и совсем потеряют стыд.



Одна из первых потерявших стыд ласточек — Дана Борисова.



Фото: МК

Сунув свой не слишком трезвый, на мой взгляд, пряник в камеру ноутбука, Дана пустилась в откровения о том, как занималась экскортом.

Да, именно им: эскортом.

Смотрите сами:

Специально для тех, кому невмоготу слушать тупые излияния Даны, которые та произносит заплетающимся языком, привожу её речь дословно:

«Моё эскортное прошлое оно было, может быть, там 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи нетрезва настолько, что даже себе представить неможно. Всё, что можно, я употребила, потому что на трезвую вот это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. И я приезжала нетрезва. Ну, просто вообще в хламину. И клиенты на меня очень жаловались, и поэтому там как бы спроса не было. И слава Б-гу меня забрали в ребцентр, а после этого уже как бы — ну, неинтересно».



Знаете, мне всегда было неприятно смотреть на то, как наши нормальные, в общем-то, бабы лезут с комплиментами, сердечками, льстивыми вопросиками к примитивным чёрным дырам светской помойки.

Нет, я всё понимаю: простых людей тянет посмотреть на звёзд, тянет с ними пообщаться, попасть в поле их зрения.

Только вот наши деревенские селебы — это не звёзды. Это, в лучшем случае, безликие серости типа Димы Билана. В моих глазах наши селебруны — это тупые, жадные и тщеславные давалки, не имеющие ни таланта, ни совести.

Примитивные и бессовестные.

Пандемия коронавируса, подобно лакмусовой бумажке, вытаскивает гнилое нутро этих персонажей на народное обозрение.

Тина Канделаки продаёт маски по заоблачным ценам. Анастасия Решетова впаривает людям копеечные антисептики по цене 500 рублей за флакончик.

Собчак и Жасмин, чтобы продолжать шастать по светским помойкам, уверяют, что коронавирусом уже переболели, хотя официально ни той, ни другой этот диагноз врачами поставлен не был.

Бородина отмечает день рождения во Франци в разгар пандемии, а после хамит читателям, совершенно справедливо призвавшим её к ответу.

Перелётная Оксана Лаврентьева сначала ржёт над коронавирусом, нагло заявляя: И что мне теперь? Не жить?)) Потом же весьма недвусмысленно намекает сотрудникам на увольнение, если те в условиях пандемии откажутся спасать её гламурный бизнес.

Влетев в Россию из Дубая Лера Кудрявцева, игнорирует распоряжение о самоизоляции вернувшихся из-за рубежа граждан и прётся на тусовку и на работу.

Лев Лещенко притащил из Америки коронавирус, но на самоизоляцию не сел, а отправился в ящик и на вечеринку.

Прилетев из Америки, Джиган закатил вечеринку у себя дома, позвав гостей.

Боня, вообще, заявила, что коронавирус — это хорошо, и если человечество вымрет наполовину, то и не беда!

На фоне этих отъявленных лицемеров и приспособленок откровения Даны Борисовой выглядят почти невинно.

К чему это я? Ах, да: а вы изменили своё отношение к нашим селебам, наблюдая за тем, как те ведут себя в условиях пандемии коронавируса? В какую сторону?

Рассказывайте!