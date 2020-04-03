 

Помощника штаба Навального в Кемерово задержали с наркотиками

03.04.2020, 20:16, Новости дня

Алексея Сущенко, помощника координатора так называемого штаба оппозиционного блогера Алексея Навального, задержали в Кемерово. При обыске в его квартире обнаружили 10 граммов марихуаны.

Сущенко полностью признал свою вину, информирует Telegram-канал «RT на русском».

Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что во время дачи показаний молодой человек признался в продаже марихуаны всем, кто его просил, включая несовершеннолетнего волонтера штаба.

В настоящее время полицейские устанавливают личности подельников Сущенко. За сбыт наркотиков ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Между тем, как сообщалось ранее, региональные штабы Алексея Навального продолжают закрываться по всей стране, а сотрудники ищут новую работу, при этом не зная о возможных причинах для такого решения блогера.



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