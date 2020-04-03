 

«Победа» назвала срок возврата денег за отмененные рейсы

03.04.2020, 20:16, Новости дня

Деньги за билеты на отмененные рейсы лоукостера «Победа» можно будет получить только после 1 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом до 1 июня 2021 года все средства будут хранится на личном счета пассажира на сайте перевозчика, передает ТАСС.

«Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс «Победы». Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счет клиента», – уточняется в сообщении.

Лоукостер приостановил полеты до 31 мая на фоне пандемии коронавируса. Компания ранее сообщала только о том, что вернет средства за неиспользованные авиабилеты исключительно на счет в личном кабинете.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками МДМА

07.02 / Гривна к доллару подорожала до 24,58 грн/$

24.03 / ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

17.02 / РКН заблокировал доступ к форумам с персональными данными россиян

03.03 / В Кабмине заявили, что Гончарук не подавал заявлений в суд по поводу своей возможной отставки

11.02 / Зеленский: Если депутат нашей фракции “зашкварится”, тогда я чувствую вину на себе

18.02 / Автоновости: Начались продажи обновленного кроссовера Audi Q2L в Китае

24.03 / Российские санатории могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом

13.03 / Вирус бродит по Европе

10.02 / Мама Окуевой: Кринари при всех открыто угрожал: “Приди ко мне. Я расскажу тебе, кто убил твою дочь”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска