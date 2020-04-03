 

В Турции запретили молодежи и детям выходить на улицы

03.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил о введении в республике запрета на выход на улицу для жителей младше 20 лет.

Кроме того, власти страны закрывают на 15 дней въезд и выезд в 30 крупных городах, передает ТАСС.

Также Эрдоган обязал граждан носить маски в общественных местах.

В конце марта Турция полностью прекратила авиасообщение с другими странами.

По последним данным, в Турции коронавирусом заразились 20 тыс. 921 человек, умерли 425 человек, выздоровели 484 человека.

Достоверные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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