Asus представила обновленные видеокарты Phoenix, TUF Gaming и ROG Strix

03.04.2020, 20:09, Разное

Тайваньская компания Asus выпустила обновленные видеокарты Phoenix, TUF Gaming и ROG Strix. Данные устройства порадуют долговечностью и производительностью.

Как рассказали сотрудники Asus, при помощи работы видеокарты Phoenix GeForce GTX 1650 смогут оценить игры формата AAA в 1080p. У новинок имеется память GDDR6 с приростом пропускной способности в 50%. Разработка предоставит пользователю полноценный контроль над производительностью благодаря GPU Tweak. Среди преимуществ Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 – долговечность системы охлаждения. Эта видеокарта обладает жесткой пластиной, способной предотвратить перегибы платы, а вентиляторы защищаются стандартом IP5X.

В компании назвали время появления новых устройств на полках магазинов. Так, Phoenix GeForce GTX 1650 начнут поставлять не ранее мая. ROG Strix станет возможным приобрести уже до конца апреля, а TUF Gaming поступил в продажу 3 апреля.

Прежде компания Asus выпустила модернизированные модификации BIOS для видеокарт AMD RX 5600 XT. Последние благодаря такому обновлению обзавелись частотами GDDR6 памяти до 1750 МГц, также увеличилась и ширина шин 256 бит против 192 бит.