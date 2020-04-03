 

В Италии за сутки скончалось 766 человек, число заразившихся коронавирусом достигло 120 тыс.

03.04.2020, 20:05, Новости дня

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 766 человек, сообщает La Repubblica со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Таким образом, общее количество жертв коронавирусной инфекции в стране выросло до 14 681.

Выздоровело 19 758 человек (+1480 за последние сутки).

Общее количество всех подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Италии (включая выздоровевших и умерших) составляет 119 827.

Как отмечает издание, признаков замедления эпидемии коронавирусной инфекции в Италии пока не наблюдается.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составляет 1,05 млн, из них более 55,7 тыс. человек умерли, более 221 тыс. выздоровели.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (примерно треть всех жертв пандемии) и второе место по количеству зараженных после США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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