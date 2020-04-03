Лукашенко об интеграции с РФ: Если Россия откажется от имперских замашек – давайте вести переговоры

03.04.2020, 20:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в интервью телерадиокомпании “Мир”, которое вышло 2 апреля, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить вопросы политической интеграции.

Он сказал, что в рамках реализации договора о создании Союзного государства Россия и Беларусь согласовали дорожные карты по многим направлениям. При этом позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы по тем или иным вопросам бралось все лучшее, что есть в Беларуси или России, в части законодательства и регулирования, а не просто автоматически принималась российская система, подчеркнул Лукашенко.

“Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), – мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем”, – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что страна не отказывается ни от одного пункта этого договора.

“Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский… Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны и в конце концов мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали “зайчики”. Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых: где же тут тогда будет наш суверенитет?” – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.

“Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться. Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено”, – сказал президент Беларуси.

Он напомнил о проблемах с поставками на российский рынок белорусского продовольствия, а также об ограничивающих квотах для белорусских дальнобойщиков.

“Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте и Налоговом кодексе мы можем говорить? У нас формула одна – нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что же мы будем ориентироваться на “космос”, если сегодня фундамента нет? Давайте решим эти вопросы на определенных принципах, которые заложены в договоре. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип – равноправие, равные условия”, – подчеркнул он.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.