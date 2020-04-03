Украинцы в Индии годами безрезультатно ждут пересадки донорских органов

03.04.2020, 20:05, Новости дня

В одном из госпиталей Индии шесть украинцев безрезультатно ждут донорских органов и операции. Об этом сообщает “Обозреватель”.

По данным издания, 27 марта в индийской клинике умер 10-летний Дмитрий Пальок из Берегово, который ждал пересадки сердца 15 месяцев.

По словам бабушки мальчика, украинский Минздрав не интересовался судьбой ребенка.

“Они заплатили деньги, отправили нас, и мы остались там одни. Зачем нас туда отправили умирать? Мы приехали туда с внуком в декабре 2018 года. А уже весной я начала бить в колокола. Летом писала письма в Офис президента, Верховную Раду, кому только не написала. Что тут мы никому не нужны! Никто нами не занимался, никакую пересадку сердца нам делать не собирались”, – заявила женщина.

Она подчеркнула, что представители индийского госпиталя брали деньги за консультации и лекарства, однако операцию не проводили.

Летом прошлого года произошла аналогичная ситуация. Не дождавшись пересадки в индийской клинике скончался 15-летний Назар Балык из Волынской области.

Издание отмечает, что в последние полтора года в Индии действует негласное правило, согласно которому донорские органы на пересадку в первую очередь отдают своим гражданам, а не иностранцам. Однако при этом индийские клиники не отказывают гражданам других стран в лечении и берут с них деньги, не проводя операций.

Несмотря на этот факт, Минздрав Украины продолжает отправлять украинских граждан на лечение в Индию. В частности, с 19 марта прошлого года пересадки легких там ждет Сергей Ганзя.

“Официально в Индии трансплантация для иностранцев не запрещена. Но, по словам местных, сейчас в этой стране считается, что органы для пересадки нужно отдавать только гражданам Индии. И даже когда у кого-то в этой стране изымают органы для трансплантации, то обязательно спрашивают у родных, хотят ли они, чтобы орган отдали иностранцу. И многие не соглашаются”, – объясняет ситуацию Сергей.

Еще одна четырехлетняя девочка из Украины ждет операции в Индии с декабря 2017 года. Всего в индийском госпитале на данный момент находятся шесть украинцев. Пятеро из них ждут пересадки легких, один – сердца.

По словам руководителя “Национального руха “За трансплантацию” Юрия Андреева, еще два–четыре года назад из Индии прилетали украинцы, которым успешно делали операции. Однако ситуация изменилась и за последние полтора года шесть человек умерли.

Ситуация осложняется тем, что в Украине система трансплантации не налажена, а Индия – единственная страна, которая берется за пересадку органов украинским детям.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В прошлом году украинские хирурги трансплантировали пациентам почки и печень. При этом в Минздраве отмечают, что медикам не хватает донорских органов.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 января 2020 года разработчик единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.