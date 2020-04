Умер автор хитов Ain’t No Sunshine и Use Me Билл Уизерс

03.04.2020, 20:01, Новости дня

Умер американский музыкант Билл Уизерс. Ему был 81 год. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает The Guardian.

Родственники музыканта отметили, что его музыка навсегда будет принадлежать миру. Семья Уизерса опустошена печальным событием. По словам родных, Билл был человеком-одиночкой с сердцем, которое стремилось найти связь со всем миром, поэзией и музыкой. Артист честно говорил с людьми и связывал их друг с другом.

Песня артиста Lean on Me, выпущенная в 1972 году, получила вторую жизнь на фоне коронавируса COVID-19. В соцсетях начался флешмоб, в котором участвуют медработники, музыканты, актеры. Они публикуют свои варианты песни, чтобы поддержать друг друга в непростой сложившейся ситуации.

Среди известных работ музыканта композиции под названием Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, Use Me, Lovely Day. За свое творчество Билл Уизерс был награжден тремя премиями "Грэмми".