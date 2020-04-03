“Он просто глупец”. Хабиб ответил на просьбу Фергюсона лишить его пояса

03.04.2020, 20:00, Новости дня

Чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания американца Тони Фергюсона, который призвал UFC лишить россиянина чемпионского пояса.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля, официально об отмене поединка UFC не сообщала, однако организация до сих пор не назвала место боя. Также ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу.

В среду, 1 апреля, Нурмагомедов объявил о том, что бой не состоится. После этого Фергюсон заявил, что россиянин должен быть лишен титула.

"Он просто глупец, – ответил американцу Хабиб, слова которого приводит РИА Новости. – Окей, если это моя ошибка, то лишите меня пояса. В прошлый раз, в 2018 году, это была его ошибка, но сейчас это не ошибка Хабиба, это коронавирус".

Стоит отметить, что в пятницу, 3 апреля, россиянин сообщил, что все же готов сразиться с американцем, если ему позволят вылететь из страны.

Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда бой сорвался. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Зимой 2015 года Хабиб сломал ребро, весной 2016 года у Тони нашли кровь в легких, в 2017 году россиянин был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года американец порвал крестообразные связки.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Хабиб взял верх над Порье, а Тони оказался сильнее Дональда Серроне.