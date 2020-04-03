Для всех учащихся Самарской области продлен карантин

03.04.2020, 20:00, Новости дня

Как стало известно, карантин для всех учащихся Самарской области решено продлить, так что все студенты и школьники 6 апреля останутся дома. Учебный процесс будет организован в дистанционной форме, уточнил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Дистанционное обучение длится с 17 марта, и пока нет предпосылок для изменения ситуации.

ГТРК "Самара" напоминает, президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Но свободное передвижение граждан, в том числе на дачи и обратно, должно быть минимизировано. Посещение пожилых родственников разрешено, но только после получения специальной справки. Форма документа будет утверждена в ближайшее время, уточнили в оперативном штабе.

На особый режим работы перешли и самарские стоматологи из-за массового карантина, объявленного в регионе. Плановый прием больных отменен. Посетить врача разрешено, только если у вас острая боль. Прием в поликлиниках сохранен, но без сильной необходимости граждан просят не приходить в медучреждения. В регистратуре следят за тем, чтобы не было скоплений пациентов, отмечает "Волга Ньюс".

Для тех, кому необходимо посетить лечащего врача в больнице или поликлинике, достаточно взять у своего доктора справку, написанную в свободной форме. И, конечно, оптимальным будет ограничиться телефонной консультацией.

Еще одно нововведение, связанное с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — изменение режима работы самарского метрополитена. Как сообщается на официальном сайте муниципального предприятия, в будни станции будут открыты с 6 утра до 9 вечера, в выходные дни — с 8 до 20.

И сегодня же стало известно. что сотрудниками управления ФСБ по Самарской области задержаны нарушители, пытавшиеся вывезти из страны не менее 500 кг дезинфицирующих средств, 2000 масок и 800 противогазов.

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ГТРК "Самара"