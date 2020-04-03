Мнение: В России лучше, чем в Европе, диктатура в Венгрии и свобода в Белоруссии

03.04.2020, 19:54, Разное

1. На момент написания поста у нас примерно столько же заражённых коронавирусом (3548), сколько в небольших странах Европы — Чехии (3604) и Дании (3294). Маленький Люксембург (2319), с которым нас сравнивали в CNN, мы всё-таки обогнали. Глядя на карту распространения эпидемии, можно прийти к выводу, что в России пока дела идут несравненно лучше, чем у наших западных соседей. Вспоминается анекдот из 2016 года:

https://vk.com/wall-45091870_93684

— Я тебе гарантирую, через пять лет будем жить лучше, чем в Европе.

— А что у них случится?

Вместе с тем, число заболевших в России продолжает расти в геометрической прогрессии. Праздновать победу рано и глупо: будьте уверены, если бы всё было под контролем, экономику не стопорнули на весь апрель.

2. Кризис в демократической Европе зашёл настолько далеко, что там уже начинают возникать диктаторские режимы:

https://lenta.ru/news/2020/03/30/hungary/

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил почти неограниченную власть в стране на время борьбы с эпидемией коронавируса, пишет издание Axios.

Возглавляемая Орбаном правящая партия «Фидес» приняла закон о чрезвычайном положении, не ограниченном во времени. На время него все выборы приостанавливаются, а Орбан получает возможность управлять страной с помощью своих указов.

Новый закон включает наказание в виде тюремного срока до пяти лет за распространение дезинформации о государственном противодействии эпидемии. Axios отмечает, что оппозиция и гражданское общество были против таких мер правящей партии, но не смогли противодействовать.

Пока это отдельный случай, но если ситуация усугубится, примеру Венгрии могут последовать и другие страны.

3. А ведь ещё каких-то десять лет назад «последним диктатором Европы» называли президента Белоруссии Александра Лукашенко, который теперь упорно отказывается вводить в своей стране режим самоизоляции и прочие строгие меры карантина:

https://www.interfax.ru/world/701776

Ранее господин Лукашенко также предлагал лечить коронавирус с помощью водки и сауны:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6ff9cf9a7947c12e5eca32

На данный момент Минск является «самым недисциплинированным» в плане самоизоляции и передвижения людей городом в СНГ:

https://www.kp.by/daily/27111/4187992/

Кто бы мог подумать, что в 2020 году при президенте Лукашенко Белоруссия станет последним островком свободы в Европе.