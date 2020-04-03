У вокалиста Uma2rman Владимира Кристовского родился шестой ребенок

03.04.2020, 19:53, Разное

Вокалист российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь, которую назвали Теей.

В личном микроблоге Владимир Кристовский обнародовал трогательное изображение с дочерью. «В 15:09 по Москве. Девочка», – заявил он, также добавив, что раньше и не поверил бы, если бы кто сказал, что будет воспитывать шестерых детей. Первыми поздравили вокалиста рок-коллектива Uma2rman Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Кети Топурия и многие другие отечественные знаменитости. Присоединились к ним и обычные поклонники отечественного музыканта, один из которых посоветовал Кристовскому вести блог о жизни многодетного отца.

Певец и его жена Ольга Пилевская ранее столкнулись с проблемой поиска подходящей больницы для родов. Женщина намеревалась рожать в элитной клинике, но в связи с распространением коронавируса Covid-19 пришлось разыскивать клинику в час X. Первоначально муж и жена предполагали, что их дочь родится в Майами, но ситуация осложнялась из-за выдачи виз. Пара хотела выехать в Польшу на собеседование в посольство, но президент США Дональд Трамп запретил выдавать данный документ планирующим рожать в Штатах беременным.

До этого Владимир Кристовский состоял в браке с Валерией Римской. В этом союзе родились дочери Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2013 году музыкант расстался с супругой и женился снова, его спутницей оказалась дизайнер посуды Ольга Пилевская. У них с артистом – общие сын Федор и дочь Тея.