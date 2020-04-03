Более 300 социальных объектов Ставрополья получат бесплатный интернет

03.04.2020, 19:53, Новости дня

Бесплатный доступ к интернету в 2020 году получат более 300 социально значимых объектов Ставрополья, информирует пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

«До конца 2020 доступом в сеть планируется обеспечить 52 фельдшерско-акушерских пункта, 179 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, 56 органов государственной власти и местного самоуправления, 28 подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы, 4 избирательные комиссии, а также два подразделения Росгвардии. Всего – 321 учреждение», – передает «АиФ-СК» сообщение краевого министерства.

Работа ведется по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

По словам заместителя министра энергетики, промышленности и связи СК Дениса Курашова, подключать объекты будут во втором полугодии. Сейчас ведется проектирование трасс для прокладки линий. Затем будет выполнена прокладка оптического волокна для предоставления высокоскоростного Интернета.

«В частности, скорость передачи данных в фельдшерско-акушерских пунктах составит не менее 10 Мбит/с. В образовательных организациях – от 50 до 100 Мбит/с, в зависимости от местности», – сказал Курашов.

Трафик для подключенных по нацпроекту объектов до 2024 года будет предоставляться бесплатно. Оплата будет идти из федерального бюджета.

К концу 2020 года доступом в интернет будет обеспечено 58% от общего количества запланированных к подключению социально значимых объектов.