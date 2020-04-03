 

Новак: Объемов хранилищ нефти в мире хватит еще на 1,5-2 месяца

03.04.2020, 19:53, Новости дня

Возможность заполнять мировые хранилища нефтью будет существовать еще полтора-два месяца, при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе совещания по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным о ситуации на глобальных энергетических рынках.

«На данный момент складывается ситуация, когда излишки перепроизводства, или та невостребованная нефть, ввиду снижения спроса фактически закачивается в хранилища – в наземные или в танкеры. По различным расчетам, возможность заполнять хранилища существует еще полтора-два месяца. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю. В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть еще более существенное падение цен» , – приводятся слова Новака на сайте Кремля.  

Он добавил, что Саудовская Аравия и США «заинтересованы в совместных и … согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка».

«В этой связи хочу подчеркнуть: РФ считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки «ОПЕК-плюс». И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – «ОПЕК-плюс», и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», – отметил Новак.

Министр уточнил, что по предварительным оценкам, что речь может идти о сокращении в объеме примерно около 10 млн баррелей в сутки, «чуть меньше, может, чуть больше».

При этом «добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса», сказал он.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



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