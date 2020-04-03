В гостях у Кристин Дэвис: экскурсия по особняку звезды “Секса в большом городе” в Лос-Анджелесе

03.04.2020, 19:50, Разное

В этих стенах она переживала успех, пожалуй, самого успешного своего проекта – сериала “Секс в большом городе”, здесь же она впервые нашла себе прибежище в Голливуде. Довольно скромный – по меркам местных селебрити – дом в районе Лос-Анджелеса Брентвуд Кристин Дэвис купила еще в 90-е годы за 690 тысяч долларов. Теперь же Дэвис удалось продать особняк за сумму куда большую – 2 миллиона и 450 тысяч. Правда, изначально актриса запрашивала у покупателей как минимум на миллион больше, но глобальный мировой кризис не дал ей продать недвижимость за желаемую цену.

Дом Кристин Дэвис В любом случае, жильцам дома Кристин Дэвис явно повезло. Двухэтажный особняк расположен в одном из хитро спрятанных тупиков Брентвуда вдалеке от шоссе, а вдобавок ко всему еще и огорожен от соседей высокой живой изгородью. Помимо четырех спален и трех больших и двух маленьких ванных комнат в доме также есть совмещенная со столовой гостиная, кухня с большой печью и последними техническими новинками и просторный открытый балкон с видом на город. Отдельный приятный бонус этого уголка – небольшой кинозал с удобными креслами и встроеными столиками, в который вмещается до 8 человек. Здесь бывшая хозяйка наверняка раньше устраивала кинопоказы для своих друзей. Также в доме есть гардеробная, студия для йоги, а в некоторых комнатах стоят тренажеры для кардио.

Сама Дэвис, скорее всего, не покинет любимый район навсегда: пару лет назад она уже приобрела неподалеку недвижимость площадью побольше за 6,5 миллионов долларов. Доходы и популярность актрисы после выхода сериала и двух фильмов с Ким Кэтролл, Сарой Джессикой Паркер и Синтией Никсон не упали. Кристин активно снимается в кино. Ее последние проекты – сериал “Плохая училка” и фильмы “Отпуск в дикой природе” и “Небесное Рождество”. В личной жизни у актрисы также есть свои приятные моменты – она воспитывает двух детей: темнокожую девочку Джемму Роуз, которую удочерила в 2011 году, и мальчика, которого усыновила в 2018-м. Имя сына актрисы до сих пор неизвестно – ясно только, что обоих детей Кристин растит в одиночестве.