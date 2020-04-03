В гостях у Кристин Дэвис: экскурсия по особняку звезды “Секса в большом городе” в Лос-Анджелесе
03.04.2020, 19:50, Разное
В этих стенах она переживала успех, пожалуй, самого успешного своего проекта – сериала “Секс в большом городе”, здесь же она впервые нашла себе прибежище в Голливуде. Довольно скромный – по меркам местных селебрити – дом в районе Лос-Анджелеса Брентвуд Кристин Дэвис купила еще в 90-е годы за 690 тысяч долларов. Теперь же Дэвис удалось продать особняк за сумму куда большую – 2 миллиона и 450 тысяч. Правда, изначально актриса запрашивала у покупателей как минимум на миллион больше, но глобальный мировой кризис не дал ей продать недвижимость за желаемую цену.
Дом Кристин ДэвисВ любом случае, жильцам дома Кристин Дэвис явно повезло. Двухэтажный особняк расположен в одном из хитро спрятанных тупиков Брентвуда вдалеке от шоссе, а вдобавок ко всему еще и огорожен от соседей высокой живой изгородью. Помимо четырех спален и трех больших и двух маленьких ванных комнат в доме также есть совмещенная со столовой гостиная, кухня с большой печью и последними техническими новинками и просторный открытый балкон с видом на город. Отдельный приятный бонус этого уголка – небольшой кинозал с удобными креслами и встроеными столиками, в который вмещается до 8 человек. Здесь бывшая хозяйка наверняка раньше устраивала кинопоказы для своих друзей. Также в доме есть гардеробная, студия для йоги, а в некоторых комнатах стоят тренажеры для кардио.
Сама Дэвис, скорее всего, не покинет любимый район навсегда: пару лет назад она уже приобрела неподалеку недвижимость площадью побольше за 6,5 миллионов долларов. Доходы и популярность актрисы после выхода сериала и двух фильмов с Ким Кэтролл, Сарой Джессикой Паркер и Синтией Никсон не упали. Кристин активно снимается в кино. Ее последние проекты – сериал “Плохая училка” и фильмы “Отпуск в дикой природе” и “Небесное Рождество”. В личной жизни у актрисы также есть свои приятные моменты – она воспитывает двух детей: темнокожую девочку Джемму Роуз, которую удочерила в 2011 году, и мальчика, которого усыновила в 2018-м. Имя сына актрисы до сих пор неизвестно – ясно только, что обоих детей Кристин растит в одиночестве.
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