Куда пойти после карантина: новые beauty-точки Москвы

03.04.2020, 19:50, Разное

Face Fit

В середине февраля в Москве открылась четвертая студия лифтинг-массажа лица Face Fit, чья авторская технология по ручной кардиотренировке каждой мышцы лица стала бьюти-открытием 2019 года. Техника не имеет аналогов и существует только в России благодаря авторам идеи и основательницам Марии Фадеевой и Елены Берштейн. Проанализировав самые популярные и действенные лифтинг-техники мира, они создали эффективную процедуру, напоминающую собой тренировку в спортзале. Все по правилам большого спорта: во время “разминки” разогревается кожа лица, мастер применяет лимфодренажные техники ускорения кровообращения и снятия отечности, “кардио” – время усиленной детоксикации, усиленные движения руками и использование гребней гуаша, далее следует “моделирование”, состоящее из жиросжигания и скульптурирования, во время заключительного этапа “релакс” слегка прорабатывается зона шеи и декольте, минутка отдыха с закрытыми глазами и теплым полотенцем после усиленной “тренировки”. Авторы проекта обещают видимый результат уже после 45 минут первой процедуры – возвращается свежесть, уходят отеки и синяки, “раскрывается” взгляд, разглаживаются небольшие морщины. Студия совместно с Екатериной Андреевой, Еленой Крыгиной и Натальей Давыдовой с 5 апреля запускает 30-дневный онлайн-марафон “Делай лицо”, в котором участницы с помощью самомассажа будут избавляться от отеков, работать с мышцами лица и приводить их в тонус. И пусть все думают, что это пластика…

Адрес: Цветной бульвар, 2 стр 1

Younique skin&nail Bar

Недавно открывшийся Younique skin&nail Bar зовется не просто салоном, а “местом силы”, где каждая услуга направлена на избавление от стресса большого города и заботу о красоте изнури. Основательницы – мама и дочка Наталья Павлина и Вероника Храмченкова – как сторонницы концепции slow beauty выбирают только безопасные методы, направленные на долгосрочный результат и эффективную косметику с максимально натуральным составом: Ultraceuticals, Comfort Zone, Lycon, Christina Fitzgerald, Luxio, Eliokap, Davines, Vector и Bio Henna Premium. Большая мечта дочки и многолетний опыт матери воплощаются в большом количестве продуманных деталей, которые крутятся вокруг концепции “естественной красоты” и поддержания “здоровья”. Поэтому основной принцип бьюти-бара – отказ от процедур с эффектом быстрого омоложения, инъекций и серьезного вмешательства. Каждая процедура – это профессионально разработанный уход, направленный на расслабление и поддержание природной красоты, забота о которой должна стать частью жизни и регулярной рутиной.

Адрес: Лаврушинский переулок, 11к3

Health&Else

Благодаря открывшемуся в Москве бутику здоровья и красоты Health&Else не придется кататься по всему городу в поисках подходящего спортивного зала и идеальной студии красоты. Все в одном месте. На двух этажах расположены уютные залы для персональных тренировок, бьюти-зона с косметологическими и массажными кабинетами, бар с вкусной и здоровой едой. С чего начать? Начните с освобождения от внешней суеты, посетите индивидуальное занятие по пилатесу, боди-балету, дживамукти-йоге или функциональному тренингу. Опытные тренеры помогут научиться слушать свое тело и сделать его более гибким. После тренировки косметологи и массажисты подберут для вас индивидуальный комплекс процедур, среди которых: обертывания, уход за кожей с применением различных аппаратных и ручных техник, посещение криосауны, двухфазный массаж на аппарате R-Sleek или прессотерапия. Специалисты по уходу за волосами подарят вашим волосам силу и блеск и подготовят к деловой встрече или вечеринке с друзьями. Пространство Health&Else заботится о вашем времени, поэтому в бутике можно не только приобрести спортивную одежду Elastic Active и косметику, но и дизайнерскую или кастомизированную одежду Buro-Atelier L’ARTISAN.

Адрес: Леонтьевский переулок, дом 2а, стр 1

The Face Only

Нашумевший проект Марии Гинзбург и Расиды Лакобы, запущенный в марте 2019 года на Патриарших, с первого дня открытия стал меккой для любителей безопасного неинвазивного ухода и массажных процедур для лица. Москве, подсаженной на неинвазивную косметологию, представляют второе пространство на Ходынском бульваре. Новый beauty store – еще более просторный и функциональный, вмещает 7 кресел для ухода за кожей с самыми действенными средствами и гаджетами для массажа и загадочный VIP-кабинет, в котором скоро будут доступны новые для России уходы с применением авторских техник массажа от The Face Only. Эксперты анализируют состояние кожи и подбирают уход, необходимый именно в этот момент – восстановить кожу после загара, увлажнить после долгого перелета, убрать раздражение и “разбудить” процесс обновления клеток. В основе ДНК бренда – работа с мышечным карскасом лица и поддержание здоровья кожи без обращения к радикальным методам. В новой локации будут регулярно проводиться лекции на тему заботы о здоровье и молодости кожи, встречи с экспертами и любимыми бьюти-блогерами, презентации новых брендов косметики и много всего интересного.

Адрес: Ходынский бульвар, 20А

Москвичка Nails

Команда “Москвички” открывает третий салон на Новослободской улице, основной фокус которого – первоклассный ногтевой сервис и SPA-уходы для рук и ног. Концепция проекта остается неизменно привлекательной для большого количества постоянных клиентов – профессиональная команда, премиальные материалы, самые высокие стандарты стерилизации инструментов, удобная локация, стильный интерьер и демократичные цены. Ценовая политика Москвички Nails сформирована под влиянием потребностей современных клиентов. Мы хотим получить сервис высокого уровня, с комфортом провести время в процессе выполнения процедур и отдохнуть за разумную цену. Новый салон отвечает всем пунктам, а для экономии времени – все услуги можно сделать в четыре руки.

Адрес: Новослободская улица, 36/1, стр 1

Текст: Анастасия Левит